Convocati Italia-Irlanda del Nord: Gattuso richiama Chiesa, novità Palestra

Sono stati annunciati oggi, venerdì 20 marzo, i convocati del ct dell’Italia, Rino Gattuso, per la sfida di giovedì 26 marzo (ore 20.45, diretta Rai 1) allo stadio di Bergamo nella semifinale dei playoff con l’Irlanda del Nord.

La ‘missione Mondiale’ della Nazionale prenderà il via domenica sera con il raduno fissato al centro Tecnico Federale di Coverciano. In caso di successo con l’Irlanda, martedì 31 marzo l’Italia si giocherebbe poi il pass per il Mondiale in trasferta con la vincente della sfida tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Le due semifinaliste sconfitte del percorso A dei play-off (Italia-Irlanda del Nord/Galles-Bosnia ed Erzegovina), il 31 marzo saranno invece chiamate a disputare un’amichevole. Un match che gli Azzurri giocherebbero comunque in trasferta, a Cardiff o a Zenica.

Una new entry e un ritorno tra i 28 convocati

Sono 28 i calciatori convocati da Gattuso e il volto nuovo è quello di Marco Palestra, difensore del Cagliari classe 2005 alla prima chiamata in Nazionale maggiore. Torna a vestire la maglia azzurra Federico Chiesa, campione d’Europa nel 2021 e lontano dalla Nazionale da Euro 2024. Prima convocazione con Gattuso anche per Giorgio Scalvini e Niccolò Pisilli, assenti rispettivamente dal marzo e dal novembre 2024.

Questo l’elenco dei convocati:

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

Che squadra è l’Irlanda del Nord, i precedenti

Ripescata grazie al primo posto nel suo girone (Lega C) in Nations League, l’Irlanda del Nord (69a nel Ranking Fifa) ha chiuso al terzo posto il Gruppo A delle qualificazioni alle spalle di Germania e Slovacchia, con un ruolino di marcia fatto di tre vittorie e tre sconfitte. Undici i precedenti con l’Italia, con un bilancio di 7 successi per gli azzurri, 3 pareggi e una sola rovinosa sconfitta, il 2-1 che il 15 gennaio 1958 a Belfast costò alla Nazionale la mancata partecipazione al Mondiale. Si è giocato a Belfast anche il più recente confronto tra le due nazionali, lo 0-0 nell’ultimo incontro di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 che costrinse gli Azzurri ai play-off.

L’Italia a Bergamo mai sconfitta

L’Italia è imbattuta a Bergamo, dove tornerà a giocare davanti a 23.000 tifosi sei mesi dopo il netto successo (5-0) con l’Estonia nel giorno dell’esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale. Quattro i precedenti, con due vittorie per 5-0 (l’altra nel primo incontro con Malta disputato nel gennaio del 1987) e due pareggi per 1-1 (nell’amichevole con la Turchia del novembre 2006 e nel match di Nations League con i Paesi Bassi dell’ottobre 2020).