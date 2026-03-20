Federico Chiesa torna in Nazionale due anni dopo

Federico Chiesa torna in Nazionale quasi due anni dopo l’ultima volta. L’attaccante del Liverpool è la grande novità dei convocati di Rino Gattuso per i playoff dei Mondiali 2026, che si giocheranno giovedì 26 marzo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord.
L’esperienza di Federico Chiesa al Liverpool
Il 28enne, ex Juventus e Fiorentina, torna a vestire la maglia azzurra nonostante la deludente esperienza in Premier League con i Reds. Arrivato in Inghilterra il 29 agosto 2024, nella stagione di esordio ha giocato 15 partite per un totale di 527 minuti, realizzando tre gol e due assist. Nell’annata in corso, invece, ha disputato 31 match (660 minuti) mettendo a segno tre reti e tre assist tra campionato, Champions League, FA Cup e EFL Cup. Non avendo trovato molta fiducia da parte di coach Arne Slot, per un periodo si è allenato e ha giocato con l’under 21 del Liverpool con cui è sceso in campo una volta, realizzando un gol.
I numeri di Chiesa con il Liverpool nel 2025/2026
- Premier League, 22 partite, 2 gol, 1 assist
- Champions League, 5 partite, 1 gol, 0 assist
- FA Cup, 2 partite, 0 gol, 0 assist
- EFL Cup, 2 partite, 0 gol, 2 assist
- Community Shield, 0 partite, 0 gol, 0 assist
I numeri di Chiesa con i club
- Fiorentina, 153 partite, 34 gol, 26 assist
- Juventus, 131 partite, 32 gol, 24 assist
- Liverpool, 45 partite, 5 gol, 5 assist
I numeri di Chiesa con la Nazionale
- Esordio il 23 marzo 2018 a 20 anni e quattro mesi
- 51 partite
- 2.997 minuti
- 7 gol
- 8 assist
- Europeo vinto nel 2021