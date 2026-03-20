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venerdì 20 marzo 2026

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Federico Chiesa torna in Nazionale due anni dopo

Federico Chiesa torna in Nazionale due anni dopo
Federico Chiesa con la maglia del Liverpool, 15 agosto 2025 (AP Photo/Ian Hodgson)
Benedetta Mura
Benedetta Mura
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Federico Chiesa torna in Nazionale quasi due anni dopo l’ultima volta. L’attaccante del Liverpool è la grande novità dei convocati di Rino Gattuso per i playoff dei Mondiali 2026, che si giocheranno giovedì 26 marzo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord.

L’esperienza di Federico Chiesa al Liverpool

Il 28enne, ex Juventus e Fiorentina, torna a vestire la maglia azzurra nonostante la deludente esperienza in Premier League con i Reds. Arrivato in Inghilterra il 29 agosto 2024, nella stagione di esordio ha giocato 15 partite per un totale di 527 minuti, realizzando tre gol e due assist. Nell’annata in corso, invece, ha disputato 31 match (660 minuti) mettendo a segno tre reti e tre assist tra campionato, Champions League, FA Cup e EFL Cup. Non avendo trovato molta fiducia da parte di coach Arne Slot, per un periodo si è allenato e ha giocato con l’under 21 del Liverpool con cui è sceso in campo una volta, realizzando un gol.

I numeri di Chiesa con il Liverpool nel 2025/2026

  • Premier League, 22 partite, 2 gol, 1 assist
  • Champions League, 5 partite, 1 gol, 0 assist
  • FA Cup, 2 partite, 0 gol, 0 assist
  • EFL Cup, 2 partite, 0 gol, 2 assist
  • Community Shield, 0 partite, 0 gol, 0 assist

I numeri di Chiesa con i club

  • Fiorentina, 153 partite, 34 gol, 26 assist
  • Juventus, 131 partite, 32 gol, 24 assist
  • Liverpool, 45 partite, 5 gol, 5 assist

I numeri di Chiesa con la Nazionale

  • Esordio il 23 marzo 2018 a 20 anni e quattro mesi
  • 51 partite
  • 2.997 minuti
  • 7 gol
  • 8 assist
  • Europeo vinto nel 2021
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