Federico Chiesa torna in Nazionale due anni dopo

Federico Chiesa torna in Nazionale quasi due anni dopo l’ultima volta. L’attaccante del Liverpool è la grande novità dei convocati di Rino Gattuso per i playoff dei Mondiali 2026, che si giocheranno giovedì 26 marzo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord.

📋💙 La lista dei 28 convocati del Ct Gennaro Gattuso per i Playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 🙌🏻 #Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/MXPM1XLX1W — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 20, 2026

L’esperienza di Federico Chiesa al Liverpool

Il 28enne, ex Juventus e Fiorentina, torna a vestire la maglia azzurra nonostante la deludente esperienza in Premier League con i Reds. Arrivato in Inghilterra il 29 agosto 2024, nella stagione di esordio ha giocato 15 partite per un totale di 527 minuti, realizzando tre gol e due assist. Nell’annata in corso, invece, ha disputato 31 match (660 minuti) mettendo a segno tre reti e tre assist tra campionato, Champions League, FA Cup e EFL Cup. Non avendo trovato molta fiducia da parte di coach Arne Slot, per un periodo si è allenato e ha giocato con l’under 21 del Liverpool con cui è sceso in campo una volta, realizzando un gol.

I numeri di Chiesa con il Liverpool nel 2025/2026

Premier League , 22 partite, 2 gol, 1 assist

, 22 partite, 2 gol, 1 assist Champions League , 5 partite, 1 gol, 0 assist

, 5 partite, 1 gol, 0 assist FA Cup , 2 partite, 0 gol, 0 assist

, 2 partite, 0 gol, 0 assist EFL Cup , 2 partite, 0 gol, 2 assist

, 2 partite, 0 gol, 2 assist Community Shield, 0 partite, 0 gol, 0 assist

I numeri di Chiesa con i club

Fiorentina , 153 partite, 34 gol, 26 assist

, 153 partite, 34 gol, 26 assist Juventus , 131 partite, 32 gol, 24 assist

, 131 partite, 32 gol, 24 assist Liverpool, 45 partite, 5 gol, 5 assist

I numeri di Chiesa con la Nazionale