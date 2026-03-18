Playoff Mondiali 2026, l’Irlanda del Nord svela i convocati

Manca sempre meno alla sfida tra Italia e Irlanda del Nord, valida per i playoff delle qualificazioni ai Mondiali 2026 e in programma a Bergamo giovedì 26 marzo alle ore 20.45. L’Armata bianco-verde ha già svelato i 28 convocati che scenderanno in campo contro gli azzurri:

Portieri : Bailey Peacock-Farrell, Pierce Charles, Conor Hazard, Josh Clarke.

: Bailey Peacock-Farrell, Pierce Charles, Conor Hazard, Josh Clarke. Difensori : Paddy McNair, Daniel Ballard, Ruairi McConville, Ciaron Brown, Terry Devlin, Trai Hume, Brodie Spencer, Eoin Toal.

: Paddy McNair, Daniel Ballard, Ruairi McConville, Ciaron Brown, Terry Devlin, Trai Hume, Brodie Spencer, Eoin Toal. Centrocampisti : George Savillem Ali McCann, Shea Charles, Justin Devenny, Paul Smith, Isaac Price, Patrick Kelly, Ethan Galbraith, Jamie Donley, Jamie McDonnell, Brad Lyons, Kieran Morrison.

: George Savillem Ali McCann, Shea Charles, Justin Devenny, Paul Smith, Isaac Price, Patrick Kelly, Ethan Galbraith, Jamie Donley, Jamie McDonnell, Brad Lyons, Kieran Morrison. Attaccanti: Josh Magennis, Dions Charles, Callum Marshall, Jamie Reid.

📣 Our squad for our World Cup play-off is here 💚🤍 #GAWA pic.twitter.com/Qe2uZZslCd — Northern Ireland (@NorthernIreland) March 16, 2026

Il grande assente

Assente Conor Bradley, il giocatore più forte e prezioso della nazionale dell’Irlanda del Nord. Il terzino del Liverpool – 22 anni, valutato 30 milioni di euro – a gennaio si è rotto il crociato mettendo la parola fine alla sua stagione.

Solo quattro giocano in una massima divisione

Su 28 calciatori convocati solo quattro giocano in un massimo campionato, di cui tre in Premier League (Sunderland e Palace) e uno nella Scottish Premiership (Kilmarnock). Quindici giocano in seconda divisione e otto in terza. I due più preziosi, a disposizione di coach Michael O’Neill, sono Daniel Ballard (difensore centrale del Sunderland) e Trai Hume (terzino del Sunderland) che hanno un valore rispettivamente di 20 e 22 milioni di euro.

Il tecnico dell’Irlanda del Nord Michael O’Neill

Michael O’Neill, tecnico della nazionale dell’Irlanda del Nord, è al tempo stesso anche l’allenatore del Blackburn, squadra che milita in Championship, la Serie B inglese. Il 56enne di Portadown è alla guida della nazionale dal 2022 (con contratto in scadenza nel 2027) e siede sulla panchina del Blackburn dal febbraio di quest’anno. Il club del Lancashire al momento è al 19° posto della classifica e lotta per la salvezza.