Fiorentina-Pisa e Bologna-Udinese, oggi le partite di Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederle

La 26ᵃ giornata di Serie A si chiude oggi, lunedì 23 febbraio, con i due match Fiorentina-Pisa e Bologna-Udinese. L’orario delle due partite è quello consueto dei posticipi del lunedì. Due partite che riguardano il centro classifica e la lotta salvezza, con il derby toscano che sarà fondamentale nella corsa per non retrocedere.

I risultati della 26ᵃ giornata

La classifica aggiornata

Inter 64

Milan 54

Napoli 50

Roma 50

Juventus 46

Como 45

Atalanta 45

Sassuolo 35

Lazio 34

Bologna 33 *

Udinese 32 *

Parma 32

Cagliari 29

Genoa 27

Torino 27

Cremonese 24

Lecce 24

Fiorentina 21 *

Pisa 15 *

Verona 15

* Fiorentina, Pisa, Bologna e Udinese hanno una gara in meno

Fiorentina-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla

Hiljemark: “Pronti a combattere da squadra”

Il neo allenatore del Pisa, Oscar Hiljemark, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina. “Sappiamo tutti che è una partita speciale, ma dobbiamo tener presente che vale tre punti come tutte le altre. Noi vogliamo andare a Firenze per fare una grande partita e per combattere tutti insieme, come una squadra. Non ho ancora deciso chi giocherà, ma sicuramente saranno importanti i titolari e altrettanto quelli che entreranno dalla panchina. Sicuramente giocherà Nicolas, anche se Semper è tornato ad allenarsi con noi, per il resto saranno gli ultimi allenamenti a darmi le indicazioni definitive. La Fiorentina ha tanta qualità in attacco, è brava nelle rotazioni dentro il campo e nel creare superiorità numerica; noi dovremo essere bravi in fase difensiva. Prospettive da qui alla fine? Non faccio calcoli, ci sono ancora tanti punti in palio“, ha aggiunto.

La Fiorentina viene da un buon momento, dopo la vittoria in campionato contro il Como e quella in Conference League contro lo Jagellonia. Dopo il turnover mostrato in Europa, Vanoli tornerà ad affidarsi ai suoi titolari. Ecco le probabili formazioni della partita:

Fiorentina (4-1-4-1): 43 De Gea; 2 Dodo, 6 Ranieri, 5 Pongracic, 65 Parisi; 44 Fagioli; 17 Harrison, 4 Brescianini, 27 Ndour, 19 Solomon; 20 Kean. Allenatore: Vanoli.

Pisa (3-4-2-1): 12 Nicolas; 5 Canestrelli, 4 Caracciolo, 2 Bozhinov; 15 Touré, 35 Loyola, 20 Aebischer, 3 Angori; 32 Moreo, 19 Iling-Junior, 17 Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.

L’orario di inizio del match è fissato per le 18.30, la partita sarà visibile in tv e streaming sulla piattaforma di Dazn.

Bologna-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla

Al Dall’Ara si affrontano Bologna-Udinese, i rossoblu vengono da un momento molto negativo parzialmente risollevato dalla vittoria contro il Torino, mentre i bianconeri hanno perso in casa contro il Sassuolo. Le due squadre sono distanti solo un punto in classifica, con il Bologna a quota 33 e l’Udinese una posizione più in basso.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Heggem, Miranda; Sohm, Freuler, Pogeba; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kabasele, Kristensen; Ekkelenkamp, Atta, Karlstrom, Miller, Ehizibue; Zaniolo; Buksa. Allenatore: Runjaic.

L’orario del fischio d’inizio è fissato per le 20.45, il match sarà visibile in streaming e in tv sulla piattaforma di Dazn e sui canali di Sky Sport.