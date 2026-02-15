Serie A, Torino-Bologna 1-2: decide Castro

Tre punti per dare un calcio alla crisi. Il Bologna si impone per 2-1 in casa del Torino, nel posticipo della 25/a giornata di Serie A, e interrompe una serie di quattro sconfitte consecutive. I rossoblù di Italiano agganciano la Lazio all’ottavo posto con 33 punti, mentre i granata restano fermi a 27 punti a +6 sulla zona retrocessione.
Il racconto del match
Primo tempo con poche emozioni all’Olimpico Grande Torino tra i granata e il Bologna. Le due squadre si affrontano per lo più a centrocampo, senza riuscire mai a scalfire le difese avversarie. Solo nel finale di tempo da segnalare un’occasione per il Bologna con Rowe, che dal limite calcia di poco fuori. Nella ripresa la musica sembra essere la stessa, poi all’improvviso arriva una fiammata dei rossoblù di Italiano. Al 49′ ospiti in vantaggio con un clamoroso autorete di Vlasic, che devia nella propria porta un cross basso di Rowe da sinistra. Nell’occasione Moro prova la deviazione di tacco ma non tocca il pallone. La partita si accende con i felsinei vicini anche al raddoppio con Sohm. La reazione del Toro però non si fa attendere e al 62′ proprio Vlasic si riscatta firmando il momentaneo pareggio con un destro da centro area su respinta di Skorupski. La gioia granata dura meno di dieci minuti, al 70′ di nuovo Bologna in vantaggio con una girata vincente di Castro servito da Bernardeschi.