Udinese-Sassuolo 1-2, Laurientè e Pinamonti ribaltano il risultato in Friuli

Colpo in trasferta del Sassuolo, che si impone per 2-1 in rimonta in casa dell’Udinese nell’anticipo di mezzogiorno della 25/a giornata di Serie A. Tre punti per la squadra di Grosso anche per riscattare la pesante sconfitta della settimana scorsa contro l’Inter. Emiliani a quota 30 a -3 proprio dall’Udinese che incassa invece il secondo ko di fila dopo quello di Lecce. Primo tempo equilibrato allo stadio Friuli, con i neroverdi pericolosi per primi con Thorstvedt. A passare in vantaggio però è l’Udinese al 10′ con Solet bravissimo a superare un paio di avversari in area e a sorprendere Muric con un tiro di punta molto preciso.

I padroni di casa gestiscono senza troppa fatica il vantaggio e sfiorano anche la rete del raddoppio in più occasioni. Il Sassuolo dal canto suo prova a reagire ma non impensierisce più di tanto Okoye. Nella ripresa la squadra di Grosso prova ad accelerare e si rende subito pericolosa con Laurientè e Pinamonti in area. E’ il preludio al gol del pareggio firmato al 56′ proprio da Laurientè con un destro secco e preciso da centro area, su assist di tacco di Pinamonti. Passano due minuti e al 58′ i neroverdi ribaltano addirittura il risultato con un gol di testa proprio di Pinamonti su cross da sinistra di Ulisses Garcia.