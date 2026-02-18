Bodø/Glimt-Inter oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla

In Norvegia oggi, 18 febbraio, alle 21 scendono in campo Bodø/Glimt e Inter per l’andata dei playoff di Champions League. Ai nerazzurri spetta l’onere di tenere alta la bandiera italiana, dopo la disfatta subita dalla Juventus in Tuchia contro il Galatasaray e la sconfitta rimediata dall’Atalanta in casa del Borussia Dortmund.

Non sarà una partita semplice per la squadra di Cristian Chivu. In passato il campo del Bodø ha messo in grosse difficoltà altre squadre italiane, in primis Roma e Lazio. L’Inter arriva comunque alla partita con l’entusiasmo suscitato da sei vittorie consecutive nelle ultime partite, a partire dallo scontro in campionato con la Juventus, che ha suscitato polemiche non ancora spente del tutto nonostante le scuse arrivate nelle scorse ore dal difensore nerazzurro, Alessandro Bastoni. In Norvegia Chivu dovrà fare a meno di Calhanoglu e Frattesi, rimasti in Italia a causa di problemi fisici.

Il Bodø/Glimt cercherà di fare il proprio gioco sfruttando le rigide temperature scandinave e soprattutto le convinzioni che derivano dagli ultimi successi in Champions League. Nelle ultime due partite del girone unico di Champions, infatti, i norvegesi hanno realizzato una doppia impresa: prima hanno schiantato per 3-1 la corazzata Manchester City, poi si sono affermati per 1-2 sul campo dell’Atletico Madrid. Il Bodø quindi si prepara a mettere a segno un altro colpo e spera che la prossima vittima sia proprio l’Inter.

Bodø/Glimt-Inter: probabili formazioni

Bodø/Glimt-Inter, Aspmyra Stadion di Bodø, ore 21

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Pio Esposito

Bodø/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge

Bodø/Glimt-Inter: dove vedere la partita

Il fischio di inizio per Bodø/Glimt-Inter è fissato alle 21. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Prime Video, visibili tramite smart tv e in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Prime Video.