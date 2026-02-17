Champions League, Borussia Dortmund-Atalanta 2-0

Guirassy e Beier mettono ko la Dea. Gara di ritorno a Bergamo il 25 febbraio

Dopo la brutta sconfitta della Juventus contro il Galatasaray, anche l’Atalanta cade in trasferta per 2-0, in casa del Borussia Dortmund, nel match di andata dei play-off di Champions League. Serhou Guirassy (3′) e Maximilian Beier (42′) mettono ko la Dea che adesso, per passare il turno e qualificarsi agli ottavi, dovrà sperare in un’impresa. La gara di ritorno è in programma a Bergamo il 25 febbraio.

Play-off Champions League, le partite del 17 febbraio

Galatasaray-Juventus 5-2

Benfica-Real Madrid 0-1

Borussia Dortmund-Atalanta 2-0

Monaco-Psg 2-3

Borussia Dortmund-Atalanta, il tabellino

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham (82′ Sabitzer) , F. Nmecha, Svensson; Beier (70′ Adeyemi), Brandt (70′ Chukwuemeka), Guirassy (82′ Fabio Silva). All. Kovac

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti (46′ Hien), Kolasinac; Zappacosta (72′ Bellanova), De Roon (62′ Soulemana), Ederson, Bernasconi; Pasalic Zalewski (82′ Samardzic); Scamacca (46′ Krstovic). All. Palladino

Arbitro: Serdar Gözübüyük

Marcatori: 3′ Guirassy (B), 42′ Beier (B)

Ammoniti: Reggiani, Kossouno, Djimsiti, Scamacca, Anton