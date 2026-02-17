Champions League, Galatasaray-Juventus 5-2: disfatta bianconera a Istanbul

La Juventus crolla a Istanbul contro il Galatasaray, per 5-2, nel primo atto dei play-off di Champions League. Ai bianconeri non è bastata la doppietta di Teun Koopmeiners che li aveva portati in vantaggio al minuto 32. Da segnalare al 67′ l’espulsione di Juan David Cabal, dopo una doppia ammonizione, per una trattenuta su Barış Alper Yilmaz. Il difensore colombiano era entrato all’intervallo al posto di Andrea Cambiaso che aveva ricevuto un cartellino giallo. Per i padroni di casa sono andati in gol l’ex Napoli Noa Lang, Davinson Sanchez e Sacha Boey.

Galatasaray-Juventus, il tabellino

Galatasaray: Cakir; Sallai, Sanchez, Abdulkerim Bardakci (77’ Singo), Jakobs (83’ Elmali); Torreira, Sara; Yilmaz (77’ Icardi), Yunus Akgun (70’ Sane), Lang (83’ Boey); Osimhen. A disposizione: Sen, Guvenc, Gundogan, Kutucu, Asprilla, Ayhan. Allenatore: Buruk.

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer (34’ Gatti), Kelly, Cambiaso (46’ Cabal); Koopmeiners, Locatelli, Thuram (80’ Miretti); Conceicao (70’ Kostic), McKennie, Yildiz (80’ Openda). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Zhegrova, Boga, Adzic. Allenatore: Spalletti.

Gol: 15’ Sara (G), 16’, 32’ Koopmeiners (J), 49’, 75’ Lang (G), 60’ Sanchez (G), 86’ Boey (G).

Arbitro: Makkelie.

Ammoniti: Cambiaso (J), Spalletti (J), Bardakci (G), Cabal (J).

Espulsi: Cabal (J).