Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 17 febbraio 2026

Ultima ora

Champions League, Galatasaray-Juventus 5-2: disfatta bianconera a Istanbul

Champions League, Galatasaray-Juventus 5-2: disfatta bianconera a Istanbul
Noa Lang festeggia il gol contro la Juventus nel match valido per i play-off di Champions League, Istanbul, Turchia, 17 febbraio 2026 (AP Photo/Khalil Hamra)
LaPresse
LaPresse

Doppietta per l’ex Napoli Lang. Bianconeri in 10 per 20 minuti

La Juventus crolla a Istanbul contro il Galatasaray, per 5-2, nel primo atto dei play-off di Champions League. Ai bianconeri non è bastata la doppietta di Teun Koopmeiners che li aveva portati in vantaggio al minuto 32. Da segnalare al 67′ l’espulsione di Juan David Cabal, dopo una doppia ammonizione, per una trattenuta su Barış Alper Yilmaz. Il difensore colombiano era entrato all’intervallo al posto di Andrea Cambiaso che aveva ricevuto un cartellino giallo. Per i padroni di casa sono andati in gol l’ex Napoli Noa Lang, Davinson Sanchez e Sacha Boey.

Galatasaray-Juventus, il tabellino

Galatasaray: Cakir; Sallai, Sanchez, Abdulkerim Bardakci (77’ Singo), Jakobs (83’ Elmali); Torreira, Sara; Yilmaz (77’ Icardi), Yunus Akgun (70’ Sane), Lang (83’ Boey); Osimhen. A disposizione: Sen, Guvenc, Gundogan, Kutucu, Asprilla, Ayhan. Allenatore: Buruk.

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer (34’ Gatti), Kelly, Cambiaso (46’ Cabal); Koopmeiners, Locatelli, Thuram (80’ Miretti); Conceicao (70’ Kostic), McKennie, Yildiz (80’ Openda). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Zhegrova, Boga, Adzic. Allenatore: Spalletti.

Gol: 15’ Sara (G), 16’, 32’ Koopmeiners (J), 49’, 75’ Lang (G), 60’ Sanchez (G), 86’ Boey (G).

Arbitro: Makkelie.

Ammoniti: Cambiaso (J), Spalletti (J), Bardakci (G), Cabal (J).

Espulsi: Cabal (J).

© Riproduzione Riservata