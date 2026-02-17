Home > Calcio > Inter-Juventus, inibiti Comolli e Chiellini: stangata del giudice sportivo sulla dirigenza bianconera

Per l’ad squalifica fino al 31 marzo, per il director of football strategy fino al 27 febbraio. Un turno di stop per Kalulu, Barella e Calhanoglu

Stangata del giudice sportivo nei confronti della dirigenza della Juventus, a seguito delle tensioni registrate nel tunnel degli spogliatoi durante l’intervallo della sfida contro l’Inter. Episodi che si sarebbero verificati dopo l’espulsione di Kalulu e che hanno portato all’intervento della giustizia sportiva.

Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha infatti disposto provvedimenti severi nei confronti dei dirigenti bianconeri. In particolare, è stata inflitta l’inibizione fino al 31 marzo, accompagnata da un’ammenda di 15 mila euro, all’amministratore delegato Damien Jacques Comolli. Contestualmente, è stata comminata un’inibizione fino a tutto il 27 febbraio al Director of Football Strategy della Juventus, Giorgio Chiellini.

Le decisioni arrivano al termine delle valutazioni sugli accadimenti segnalati nel referto arbitrale e nei rapporti degli ufficiali di gara, che avrebbero evidenziato comportamenti ritenuti non conformi ai regolamenti federali. Un intervento che sottolinea la volontà di mantenere alta l’attenzione sul rispetto delle norme e del fair play anche fuori dal terreno di gioco.

Ora si attende l’eventuale reazione del club torinese, che potrebbe valutare se presentare ricorso. Nel frattempo, i provvedimenti rappresentano un segnale forte da parte degli organi di giustizia sportiva in una fase particolarmente delicata della stagione.

Un turno di stop per Kalulu, Barella e Calhanoglu

Squalifica per due giornate a Orban del Verona, una giornata di stop per rosso diretto a Kalulu (Juventus), Morata (Como), Rabiot (Milan), un turno di squalifica per diffida a Akpa Akpro (Verona), Barella (Inter), Calhanoglu (Inter), Circati (Parma), Mandragora (Fiorentina), Muharemovic (Sassuolo). Sono queste le decisioni del giudice sportivo di Serie A Gerardo Mastrandrea. Per proteste, stop di un turno anche al tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli.

Ieri l’arbitro La Penna ha presentato denuncia

L’arbitro Federico La Penna ha presentato denuncia alla polizia postale per le minacce di morte ricevute dopo la partita di calcio Inter-Juve. La procura di Roma aprirà un fascicolo dopo l’informativa, arrivata oggi pomeriggio, sulle minacce di morte all’indirizzo dell’arbitro Federico La Penna dopo la partita di sabato tra Inter e Juventus segnata dalle polemiche e dall’errore del direttore di gara sull’espulsione del giocatore bianconero Kalulu per la simulazione del nerazzurro Bastoni.