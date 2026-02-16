Inter-Juventus, l’arbitro La Penna presenta denuncia per minacce di morte

L’arbitro Federico La Penna ha presentato denuncia alla polizia postale per le minacce di morte ricevute dopo la partita di calcio Inter-Juve. La procura di Roma aprirà un fascicolo dopo l’informativa, arrivata oggi pomeriggio, sulle minacce di morte all’indirizzo dell’arbitro Federico La Penna dopo la partita di sabato tra Inter e Juventus segnata dalle polemiche e dall’errore del direttore di gara sull’espulsione del giocatore bianconero Kalulu per la simulazione del nerazzurro Bastoni. All’informativa sono stati allegati gli insulti e le minacce pubblicate sui social.

Lega Serie A: “Errore evidente, cambiare il protocollo”

Sull’argomento è intervenuto anche il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. “Le parole di Comolli? Gli errori ci sono sempre stati e accadono anche all’estero. Questa decisione clamorosa poteva essere corretta se ci fosse stata la possibilità di on field review. Il Var nasce per correggere errori evidenti e questo lo era. Migliorare il Var vuol dire rendere più oggettive le decisioni, anche se non si arriverà mai all’errore zero”, ha detto. “La mia posizione è che bisogna fare di tutto perché questi errori non avvengano, l’Italia è stata tra i primi a sottolineare che il protocollo Var non era adeguato per la non possibilità di intervento sui cartellini gialli. Se ci avessero dato ascolto ora questa situazione non ci sarebbe stata, anzi noi pensiamo che il Var debba poter intervenire su tutti i cartellini gialli e non solo sui secondi”.

Rocchi (Aia): “La Penna mortificato, ma basta simulazioni”

Nei giorni scorsi era intervenuto anche il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. L’ex arbitro ha dichiarato che l’Aia è molto dispiaciuta dell’episodio accaduto “la decisione di La Penna è chiaramente errata” anche “per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla. La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato perché c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci“.