Mondiali 2026, Inghilterra-Ghana 0-0

Inghilterra-Ghana finisce 0-0. Un punto a testa per la nazionale inglese e quella africana, entrambe a quota 4 punti nel Gruppo L dei Mondiali 2026 (nel quale ci sono anche Panama e Croazia, al momento ancora con zero punti). La formazione di Thomas Tuchel ha dominato il match sotto ogni profilo ma non è riuscita a sfondare il muro giallo. Le statistiche parlano di 18 tiri totali (tra cui la traversa di O’Reilly al 87′), 3 in porta, 612 passaggi completati e il 78% di possesso palla. Numeri, quelli della nazionale dei Tre Leoni, decisamente migliori di quelli della squadra ghanese che ha prodotto solo un tiro, 168 passaggi completati e il 22% di possesso palla.

The points are shared between the #ThreeLions and Ghana in Boston. pic.twitter.com/himz1jF5oB — England (@England) June 23, 2026

Inghilterra-Ghana: il tabellino

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford, James, Konsa, Guehi, Spence (66′ O’Reilly); Rice, Anderson (73′ Eze); Madueke (83′ Rashford), Bellingham (73′ Rogers), Gordon (66′ Saka); Kane. Ct Tuchel

Ghana (4-3-3): Asare: Senaya (87ì Peprah), Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Partey, Sibo; Semenyo, Ayew (66′ Adu), Williams (66′ Fatawu). Ct Queiroz

Arbitro: Martinez

Ammoniti: Rice, Williams

Espulsi: nessuno