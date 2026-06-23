Germania, treni bloccati: problema alle comunicazioni radio

Al momento non sono state fornite informazioni sulla causa del problema né sulla sua durata

Traffico ferroviario sospeso in tutta la Germania a causa di un problema al sistema radio. Lo ha comunicato l’operatore ferroviario tedesco Deutsche Bahn, citato dai media locali.

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa tedesca dpa, Deutsche Bahn (DB) riferisce che tutti i treni sono trattenuti nelle stazioni a causa di un problema al sistema radio digitale. Al momento non sono state fornite informazioni sulla causa del problema né sulla sua durata.

In una precedente comunicazione pubblicata sul suo sito con il titolo “In tutta la Baviera / A livello nazionale”, Deutsche Bahn aveva riferito che “a causa di un problema tecnico a livello nazionale che ha interessato i canali di comunicazione interni, il servizio ferroviario in Baviera è fortemente limitato o completamente sospeso“.

Tutti i treni a lunga percorrenza bloccati nelle stazioni

“A causa di un problema a livello nazionale del sistema radio ferroviario digitale GSM-R, tutti i treni a lunga percorrenza sono attualmente bloccati nelle stazioni. I nostri tecnici stanno lavorando duramente per risolvere il problema. Non appena avremo nuove informazioni, vi terremo aggiornati su questa pagina”, si legge nell’ultimo aggiornamento pubblicato pochi minuti fa sul sito dell’operatore ferroviario.