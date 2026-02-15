Inter-Juventus, Rocchi (Aia): “Kalulu-Bastoni? Chiaro errore di La Penna, ma c’è chi vuole fregarci”

L’Aia e il designatore Gianluca Rocchi sono “molto dispiaciuti” dell’episodio accaduto in Inter-Juventus con l’espulsione di Kalulu per doppia ammonizione. Rocchi in una dichiarazione ammette che “la decisione di La Penna è chiaramente errata” anche “per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla”. Allo stesso tempo il designatore stigmatizza il comportamento del difensore nerazzurro Bastoni. “La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l’unico ad aver sbagliato – sottolinea Rocchi tramite l’Aia – perché ieri c’è stata una simulazione chiara. L’ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci“.

Kalulu pubblica sui social video con due ammonizioni

All’indomani dell’espulsione contro l’Inter il difensore della Juventus Pierre Kalulu ha rilanciato nelle sue storie di Instagram un video di circa 40 secondi con le due ammonizioni ricevute dall’arbitro La Penna, prima per uno scontro a centrocampo con Barella e poi per l’episodio con Bastoni. Anche altri bianconeri hanno commentato la partita di ieri sera. “Sono orgoglioso della squadra che siamo. Oggi più di ieri solo la Juve, fino alla fine”, ha scritto sui social il capitano Manuel Locatelli mentre Dusan Vlahovic (assente per infortunio) ha scritto semplicemente “Orgoglioso di voi”. Anche il club ha pubblicato sui profili social del club un messaggio con gli stessi toni. “Orgogliosi di noi. Orgogliosi del vostro sostegno. Fieri di essere bianconeri”, si legge sul proprio sito ufficiale della Juve.

Le reazioni della Juve: “Inaccettabile”

Giorgio Chiellini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla fine della partita, ha attaccato l’arbitro La Penna: “Non si può parlare di calcio dopo quello che è successo oggi. È successo qualcosa di inaccettabile. L’ennesimo episodio da inizio stagione che capita a noi ma anche ad altri. Non è accettabile un errore così che rovina una partita del genere. Questo è lo spettacolo che diamo nel mondo e bisogna cambiare subito. Il protocollo Var andrà cambiato, ma a volte vengono prese decisioni affrettate. Non siamo i primi e non saremo gli ultimi a lamentarci. Hanno già parlato anche Conte, De Rossi e altri. In questo momento c’è un gruppo che non funziona e in certe situazioni dovrebbe esserci anche qualcuno che ci mette la faccia”. Parole fortissime che alimentano il dibattito sulla gestione arbitrale in Serie A. Reazione rabbiosa anche di Comolli: “Come club siamo in imbarazzo. È stato imbarazzante quello che è stato visto in tutto il mondo stasera. È una somma di episodi che ci accadono dall’inizio della stagione. È molto difficile accettare situazioni come queste. L’allenatore e i giocatori sono molto frustrati, così come i nostri tifosi”.