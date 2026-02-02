Udinese-Roma oggi il posticipo di Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Udinese-Roma è il posticipo del lunedì della 23ª giornata di Serie A. I giallorossi di Gasperini vanno in Friuli con la missione di non perdere terreno dal treno Champions e, soprattutto, per rispondere alla Juventus di Spalletti, vittoriosa a Parma. La partita non sarà però l’ultima della giornata di campionato, visto che domani toccherà a Bologna-Milan chiudere la 23ª di Serie A.

I risultati della 23ª giornata

Parma-Juventus 1-4

Cremonese-Inter 0-2

Como-Atalanta 0-0

Torino-Lecce 1-0

Cagliari-Verona 4-0

Napoli-Fiorentina 2-1

Pisa-Sassuolo 1-3

Lazio-Genoa 3-2

La classifica aggiornata

Inter 55

Milan 47

Napoli 46

Juventus 45

Roma 43

Como 41

Atalanta 36

Lazio 32

Bologna 30

Udinese 29

Sassuolo 29

Cagliari 28

Torino 26

Cremonese 23

Parma 23

Genoa 23

Lecce 18

Fiorentina 17

Pisa 14

Verona 14

Udinese, Roma, Milan e Bologna hanno una partita in meno.

Udinese-Roma: le probabili formazioni

Gasperini ha scelte ridotte in attacco, i tanti infortuni obbligano il tecnico giallorosso a presentarsi a Udine con Soulè e Pellegrini a supporto del neo acquisto Malen, in gol nella sua gara d’esordio. In casa bianconera, partirà dalla panchina l’ex Niccolò Zaniolo che è da poco tornato da un infortunio e non è ancora al top. Ecco le probabili formazioni:

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Bertola, Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Zemura; Atta, Davis. All.: Runjaic

Roma (3-4-2-1). Svilar, Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini

Udinese-Roma: orario e dove vederla

Il match tra Udinese-Roma si gioca al Bluenergy Stadium di Udine, con i giallorossi reduci dalla trasferta di Europa League in Grecia, contro il Panathinaikos. L’orario della partita è quello canonico dei posticipi di Serie A, con il fischio d’inizio alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta in tv e streaming da Dazn e Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport.