lunedì 2 febbraio 2026

Udinese-Roma oggi il posticipo di Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Gian Piero Gasperini e Kosta Runjaic ( Photo by Alfredo Falcone/LaPresse )
LaPresse
Domani l’ultima gara della 23esima giornata tra Bologna-Milan

Udinese-Roma è il posticipo del lunedì della 23ª giornata di Serie A. I giallorossi di Gasperini vanno in Friuli con la missione di non perdere terreno dal treno Champions e, soprattutto, per rispondere alla Juventus di Spalletti, vittoriosa a Parma. La partita non sarà però l’ultima della giornata di campionato, visto che domani toccherà a Bologna-Milan chiudere la 23ª di Serie A.

I risultati della 23ª giornata

  • Parma-Juventus 1-4
  • Cremonese-Inter 0-2
  • Como-Atalanta 0-0
  • Torino-Lecce 1-0
  • Cagliari-Verona 4-0
  • Napoli-Fiorentina 2-1
  • Pisa-Sassuolo 1-3
  • Lazio-Genoa 3-2

La classifica aggiornata

  • Inter 55
  • Milan 47
  • Napoli 46
  • Juventus 45
  • Roma 43
  • Como 41
  • Atalanta 36
  • Lazio 32
  • Bologna 30
  • Udinese 29
  • Sassuolo 29
  • Cagliari 28
  • Torino 26
  • Cremonese 23
  • Parma 23
  • Genoa 23
  • Lecce 18
  • Fiorentina 17
  • Pisa 14
  • Verona 14

Udinese, Roma, Milan e Bologna hanno una partita in meno.

Udinese-Roma: le probabili formazioni

Gasperini ha scelte ridotte in attacco, i tanti infortuni obbligano il tecnico giallorosso a presentarsi a Udine con Soulè e Pellegrini a supporto del neo acquisto Malen, in gol nella sua gara d’esordio. In casa bianconera, partirà dalla panchina l’ex Niccolò Zaniolo che è da poco tornato da un infortunio e non è ancora al top. Ecco le probabili formazioni:

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Bertola, Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Zemura; Atta, Davis. All.: Runjaic 

Roma (3-4-2-1). Svilar, Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini 

Udinese-Roma: orario e dove vederla

Il match tra Udinese-Roma si gioca al Bluenergy Stadium di Udine, con i giallorossi reduci dalla trasferta di Europa League in Grecia, contro il Panathinaikos. L’orario della partita è quello canonico dei posticipi di Serie A, con il fischio d’inizio alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta in tv e streaming da Dazn e Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport.

© Riproduzione Riservata