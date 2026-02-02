Udinese-Roma oggi il posticipo di Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Udinese-Roma è il posticipo del lunedì della 23ª giornata di Serie A. I giallorossi di Gasperini vanno in Friuli con la missione di non perdere terreno dal treno Champions e, soprattutto, per rispondere alla Juventus di Spalletti, vittoriosa a Parma. La partita non sarà però l’ultima della giornata di campionato, visto che domani toccherà a Bologna-Milan chiudere la 23ª di Serie A.
I risultati della 23ª giornata
- Parma-Juventus 1-4
- Cremonese-Inter 0-2
- Como-Atalanta 0-0
- Torino-Lecce 1-0
- Cagliari-Verona 4-0
- Napoli-Fiorentina 2-1
- Pisa-Sassuolo 1-3
- Lazio-Genoa 3-2
La classifica aggiornata
- Inter 55
- Milan 47
- Napoli 46
- Juventus 45
- Roma 43
- Como 41
- Atalanta 36
- Lazio 32
- Bologna 30
- Udinese 29
- Sassuolo 29
- Cagliari 28
- Torino 26
- Cremonese 23
- Parma 23
- Genoa 23
- Lecce 18
- Fiorentina 17
- Pisa 14
- Verona 14
Udinese, Roma, Milan e Bologna hanno una partita in meno.
Udinese-Roma: le probabili formazioni
Gasperini ha scelte ridotte in attacco, i tanti infortuni obbligano il tecnico giallorosso a presentarsi a Udine con Soulè e Pellegrini a supporto del neo acquisto Malen, in gol nella sua gara d’esordio. In casa bianconera, partirà dalla panchina l’ex Niccolò Zaniolo che è da poco tornato da un infortunio e non è ancora al top. Ecco le probabili formazioni:
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Bertola, Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Zemura; Atta, Davis. All.: Runjaic
Roma (3-4-2-1). Svilar, Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini
Udinese-Roma: orario e dove vederla
Il match tra Udinese-Roma si gioca al Bluenergy Stadium di Udine, con i giallorossi reduci dalla trasferta di Europa League in Grecia, contro il Panathinaikos. L’orario della partita è quello canonico dei posticipi di Serie A, con il fischio d’inizio alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta in tv e streaming da Dazn e Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport.