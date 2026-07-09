Repubblica Ceca, edificio prende fuoco e crolla come un castello di carte: le immagini impressionanti

Giovedì mattina un edificio nell’ex complesso industriale Baťa a Zlín, in Repubblica Ceca, ha preso fuoco ed è parzialmente crollato. La struttura ha ceduto su sé stessa come un castello di carte, sollevando una densa colonna di polvere.

Quasi 300 vigili del fuoco, aiutati da agenti di polizia, hanno evacuato circa 100 persone dal nono piano, dove a quanto pare è divampato l’incendio. Non sono stati segnalati feriti.

L’edificio era stato costruito tra la fine degli anni ’40 e l’inizio degli anni ’50 come magazzino centrale per le calzature. Al momento, meno della metà della struttura è rimasta in piedi.