Parma-Juventus 1-4, Bremer trascina i bianconeri

La Juventus vince 4-1 sul campo del Parma nella 23esima giornata di Serie A e si porta a 45 punti, uno in meno del Napoli che ha battuto 3-0 domenica scorsa. Allo stadio Ennio Tardini doppietta bianconera di Bremer (15′ e 54′) e reti di McKennie (37′) e David (64′). Per i Ducali solo l’autogol di Cambiaso al 51′. La squadra di Luciano Spalletti dunque scavalca per due punti la Roma e torna in zona Champions almeno fino a lunedì sera, quando i giallorossi incontreranno in trasferta l’Udinese.

Parma-Juventus: il tabellino

Parma (4-3-2-1) – Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. All.: Cuesta.

Juventus (4-2-3-1) – Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All.: Spalletti.

Gol: Bremer (J 15′, 54′), McKennie (J 37′), Cambiaso (P autogol 51′), Davis (J 64′).

Arbitro: Francesco Fourneau della sezione di Roma 1.