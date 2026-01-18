Torino-Roma 0-2, subito a segno Malen

Dopo averlo cercato a lungo, la Roma sembra aver finalmente trovato il proprio centravanti. L’impatto di Donyell Malen con il mondo giallorosso è subito significativo: gol all’esordio nel 2-0 al Torino, un’altra rete annullata per fuorigioco e tante giocate preziose. A trarre beneficio dall’arrivo del centravanti olandese è anche Paulo Dybala, già in sintonia dopo pochi allenamenti con il nuovo partner d’attacco, come dimostra l’assist dell’1-0 e la zampata nella ripresa che ha chiuso la partita proprio nel miglior momento dei granata, che incassano la terza sconfitta in serie in campionato e ora devono cominciare a guardarsi alle spalle. In un colpo solo i ragazzi di Gasperini invece riscattano l’amara eliminazione dalla Coppa Italia e soprattutto staccano di tre punti la Juventus, caduta con il Cagliari, portandosi al quarto posto in solitaria.

Il primo tempo

Gasp lancia dal 1′ l’ultimo arrivato, con Dybala e il rientrante Pellegrini a supporto, mentre in difesa si rivede Ndicka. Durante il riscaldamento si ferma Celik, rimpiazzato da Rensch. Gli ospiti partono forte fin dai primi minuti, costruendo le migliori occasioni proprio sull’asse Malen-Dybala. L’ex Aston Villa si fa subito notare impegnando di piede Paleari al 19′, poco dopo l’olandese protegge palla e ‘invita’ al tiro l’argentino, la cui conclusione a giro si spegne di poco sul fondo. La Roma insiste e al 23′ la ‘Joya’ lancia nella profondità Malen, che si libera di un avversario e con un tocco di punta supera il portiere. L’arbitro annulla per fuorigioco, ma la gioia dell’olandese è solo rinviata di qualche minuto: ancora Dybala nell’area di rigore ‘vede’ il corridoio per l’attaccante che non sbaglia e trafigge il portiere.

Il secondo tempo

Il Toro, troppo timido e sotto ritmo nella prima parte del match, cambia marcia nella ripresa, iniziata con l’inserimento di Casadei a dare più centimetri e muscoli alla linea mediana. Spunto di Vlasic sulla sinistra e cross in mezzo raccolto da Lazaro, la cui conclusione di prima è però troppo debole e non sorprende Svilar. I granata insistono, le due punte giallorosse rispetto al primo tempo faticano a ricamare l’azione ma proprio nel momento di maggiore pressione dei padroni di casa l’undici di Gasperini raddoppia. Paleari salva su Dybala ma sul proseguimento dell’azione nulla può sulla zampata ancora dell’argentino sul cross basso dalla destra di Rensch. La Roma si esalta e Malen sfiora il tris, nel quarto d’ora finale si vede anche l’altro nuovo acquisto, Robinio Vaz, con il Toro che dopo un’occasionissima di Adams alza definitivamente bandiera bianca. I giallorossi infilano la terza vittoria di fila in Serie A – sempre con il punteggio di 2-0 – e restano saldamente in zona Champions. Con un Malen in più, nuovo jolly a disposizione del mazzo di Gasperini.