Europa League, Panathinaikos-Roma 1-1: giallorossi qualificati direttamente agli ottavi

Panathinaikos e Roma hanno pareggiato 1-1 ad Atene nel match valido per l’ottava e ultima giornata della fase campionato di Europa League. In un match che i giallorossi hanno giocato in 10 fin dal 15esimo minuto per l’espulsione di Mancini, i greci passano in vantaggio al 58esimo con Taborda su un grave errore in disimpegno di Ghilardi. Il pareggio all’80esimo con Ziolkowski di testa. Il punto è sufficiente alla squadra di Gasperini per chiudere il girone all’ottavo posto e qualificarsi direttamente agli ottavi senza passare dai playoff.

Panathinaikos-Roma 1-1, il tabellino

Panathinaikos-Roma 1-1 (0-0 p.t.) – 58′ Taborda (P), 80′ Ziolkowski (R)

Panathinaikos (3-4-3): Lafont; Touba (72′ Skarlatidis), Ingason, Palmer-Brown; Kyriakopoulos, Siopis (59′ Sanches), Bakasetas, Katris; Zaroury, Pantovic, Taborda (90+3′ Terzis). All. Benitez

Roma (3-5-2): Gollini; Ghilardi, Ziolkowski, Mancini; Tsimikas (88′ Angelino), El Aynaoui, Cristante (64′ Wesley), Pisilli, Celik (64′ Rensch); Pellegrini (67′ Della Rocca), Soule (46′ Ndicka). All. Gasperini

Ammoniti: Siopis (P); Ghilardi, Pisilli (R)

Espulsi: 15′ Mancini (R)

Arbitro: Juan Martinez (Spagna)