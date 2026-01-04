Lazio-Napoli oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi 4 gennaio per la 18esima giornata di serie A il Napoli di Antonio Conte. I partenopei sono attesi dall’insidiosa trasferta di Roma contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Gli uomini di Conte hanno bisogno dei 3 punti per restare nella scia del Milan, attuale primo in classifica in attesa del match serale dell’Inter.

C’è anche da rompere un piccolo tabù. Antonio Conte tra un infortunio e un altro, sembra aver trovato la quadra ed è assai probabile che all’Olimpico contro la Lazio, nel porre definitivamente fine agli esperimenti, confermi in toto per la quarta volta di fila l’11 vittorioso in Supercoppa a Riad e a Cremona. Affidarsi agli ‘intoccabili’ (con buona pace di Buongiorno ‘sorpassato’ da Juan Jesus) non è solo per Conte una necessità ma anche la soluzione che ritiene migliore per cancellare uno ‘zero’ in carriera, ovvero la doppia sconfitta nei due soli precedenti con Maurizio Sarri in Serie A, due ko subiti entrambi nella stagione 2019-2020 quando i due tecnici guidavano rispettivamente l’Inter e la Juventus. I campioni d’Italia e della Supercoppa sono chiamati ad inizio anno a confermare i recenti e convincenti successi lontano dal ‘Maradona’. Il buono stato di forma di Neres e Hojlund rendono ottimista l’ambiente partenopeo anche se la trasferta si presenta assai insidiosa nonostante Sarri stia vivendo una stagione complessa, condizionata oltremodo dal blocco sul mercato e dalla recente cessione di Castellanos al West Ham, operazione che ha indebolito ancora di più il reparto offensivo. Con Dia in Coppa d’Africa a Sarri restano Noslin e Isaksen a meno che il tecnico, reduce da un piccolo intervento al cuore, non intenda affidarsi a Pedro. Per il resto è una Lazio che sembra dipendere dall’estro di Zaccagni e dal furore agonistico di Guendouzi più che dalle geometrie tattiche e armoniche dell’ex allenatore del Napoli ai tempi di Lorenzo Insigne.

Lo scoglio biancoceleste in un momento delicato

Lo scoglio biancoceleste arriva in casa Napoli in un momento assai delicato e soprattutto alla vigilia di un mese ricco di impegni che rischiano di segnare il suo stesso destino stagionale. Conte dovrà infatti prima o poi dovrà essere in grado di organizzare le necessarie rotazioni davanti ad un gennaio di fuoco, con 8 partite in 25 giorni. Gli azzurri sono attesi dalla sfida contro Copenaghen e Chelsea che tracceranno il percorso in Champions, prima c’è la trasferta contro Inter e a fine mese quella contro la Juventus, due match che diranno molto sulle chance di sognare il bis scudetto.

Per questo il Napoli, per non perdere terreno con il Milan e con l’Inter in vista del big match di domenica prossima, non può permettersi troppo di sfruttare la disponibilità e la piena efficienza dei ‘titolarissimi’. L’obiettivo è evitare crolli dovuti a stanchezza fisica e mentale. Al Napoli, nella sfida contro l’Olimpico, servirà riproporre la sua versione migliore, quella sfoggiata a Riad e Cremona per dimostrare che il 2026 potrà essere un altro anno di successi, alla Lazio invece c’è da da dimostrare che si può competere anche tra le montagne russe, nonostante le scosse di mercato. Sarri riparte da poche certezze: Cataldi imprescindibile in cabina di regia con il ritorno dalle squalifiche di Guendouzi e Basic. Il resto è affidato all’estro tattico di Sarri, che otto anni dopo i fasti vesuviani ritrova il Napoli dalla sponda biancoceleste. “Sarebbe bello iniziare l’anno con una vittoria. Noi siamo pronti”, è il guanto di sfida lanciato dal capitano biancoceleste Mattia Zaccagni.

Lazio-Napoli: le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Guendouzi; Cancellieri, Noslin, Zacccagni.

(4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Guendouzi; Cancellieri, Noslin, Zacccagni. Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; David Neres, Elmas; Hojlund.

Lazio-Napoli: orario e dove vederla

Lazio-Napoli, gara valida per la 18esima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle 12.30 allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn 1 (canale 214).