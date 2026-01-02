Cagliari-Milan 0-1, il ritorno al gol di Leao porta i rossoneri in testa da soli

Il Milan si impone per 0-1 in casa del Cagliari, nell’anticipo della 18/a giornata di Serie A prima gara del 2026. Una vittoria che proietta i rossoneri di Max Allegri momentaneamente da soli al comando della classifica con 38 punti in attesa di Inter-Bologna di domenica. Dopo due risultati positivi perde il Cagliari di Pisacane, che resta fermo a quota 18 punti comunque fuori dalla zona retrocessione. Alla Sardegna Arena, il gol del Milan porta la firma di Rafael Leao al 50′.
Da segnalare l’esordio nel Milan del neo acquisto Fullkrug, entrato nella ripresa proprio in sostituzione dell’autore della rete. Inizia con un risultato positivo il ciclo di partite del Milan a gennaio, i rossoneri torneranno in campo l’8 contro il Genoa a San Siro. Prossimo impegno per il Cagliari, invece, in casa della Cremonese.