Supercoppa Italiana 2025, vince il Napoli: Bologna battuto 2-0 in finale

Il primo trofeo della stagione calcistica italiana va al Napoli. I partenopei hanno vinto la Supercoppa Italiana 2025 battendo il Bologna per 2-0 nella finale di Riad, in Arabia Saudita. Vantaggio per la squadra di Conte al 39esimo del primo tempo con un gran sinistro di David Neres da fuori area che si è insaccato nell’angolino alto della porta rossoblù. Il raddoppio al 57esimo, ancora con Neres, che approfitta di una grave disattenzione della difesa di Italiano per rubare palla e battere Ravaglia con un pallonetto. Per il Napoli è la terza Supercoppa Italiana dopo quelle della stagione 1990-91 e 2013-14.

David Neres sblocca #NapoliBologna 1-0 con una magia a giro dalla distanza! 💫🎩#EASPORTSFCSupercup pic.twitter.com/ZrSneVmTQR — Lega Serie A (@SerieA) December 22, 2025

Napoli-Bologna 2-0, il tabellino

Napoli-Bologna 2-0 (1-0 p.t.) – 39′ 57′ Neres

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus (84′ Buongiorno), Rrahmani, Di Lorenzo; Spinazzola (68′ Gutierrez), McTominay, Lobotka, Politano; Elmas (68′ Lang), Neres (78′ Mazzocchi); Hojlund. All. Conte

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Miranda, Lucumi, Heggem, Holm; Pobega, Ferguson (69′ Dallinga); Cambiaghi (69′ Rowe), Odgaard (46′ Moro), Orsolini (80′ Dominguez); Castro (79′ Immobile). All. Italiano

Ammoniti: Politano, Conte (dalla panchina) (N); Heggem, Cambiaghi, Holm (B)

Arbitro: Andrea Colombo di Como