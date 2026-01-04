Inter-Bologna oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo oggi 4 gennaio l’Inter di Cristian Chivu. I nerazzurri, per la 18esima giornata di serie A, ricevono il Bologna a San Siro e sono ‘costretti’ a vincere se vogliono riprendersi la vetta della classifica, momentaneamente occupata dal Milan. Ma i rossoblu di Italiano sono in salute e non scenderanno in campo solo per offrirsi come vittime sacrificali della corazzata guidata da Lautaro Martinez.

Chivu: “Bologna ha identità chiara, sarà gara difficile”

“Il Bologna ha una identità chiara. E nelle cose semplici riesce sempre a metterti in difficoltà. Hanno giocatori che possono metterti in difficoltà. In fase difensiva ti vengono a prendere a uomo, hanno i tempi giusti e fanno le cose con una certa determinazione“. Così Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, alla vigilia della sfida contro il Bologna. “Responsabilità? Le solite considerando l’importanza e il valore di questa società. Sarà una partita difficile, contro un avversario che ha messo molti avversari in difficoltà e ha un’identità chiara”, ha aggiunto.

“Cinque squadre in pochi punti, tutte hanno chance scudetto”

“Mi diverto un po’ di più perché vedo le solite cose che nascono tra mille polemiche che non esistono. Mi diverte un po’ di più quando si parla molto e troppo di cose che non rispecchiano la realtà. Sono cose che non mi pesano e che mi fanno sorridere. Sullo scudetto, solite domande dei primi giorni di gennaio. Ci sono 5 squadre in pochi punti, questo è quello che dice la classifica. Per ora tutte e 5 hanno la loro possibilità di arrivare fino in fondo”, ha detto Chivu.

Italiano: “Inter avrà dente avvelenato dopo Supercoppa”

“Ci sono squadre che lottano per altri obiettivi e hanno le chance di recuperare energie. Figuriamoci noi che siamo in una zona di classifica bella, le altre vanno talmente forte che appena si sbaglia qualcosina aumenta il gap. Sapevamo che giocare ogni tre giorni sarebbe stato complicato e molto diverso rispetto ad avere 4 o 5 giorni a disposizione”. Così Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter. “Normale che si passi in mezzo a picchi di lucidità ed intensità ed in momenti in cui le cose riescono meno bene. Affronteremo l’Inter che ha il dente avvelenato per la gara in Supercoppa, noi arriviamo da un momento non proprio positivo, ma dovremo cercare di ottenere il massimo dal punto di vista della prestazione. Nel pareggio con il Sassuolo la prestazione c’è stata: ho visto qualità, intensità e se continueremo a giocare così i risultati arriveranno”, ha aggiunto. “Già l’essere dentro a tutte le competizioni e poterci giocare tutto è un grande merito. In campionato abbiamo perso un po’ di terreno dal gruppetto davanti, ma in Coppa Italia ed Europa League siamo ancora in gioco. Un periodo di alti e bassi può capitare con tutte queste partite, ma la squadra è viva e le prestazioni ci sono. Dobbiamo solo mettere a posto qualche errore in difesa ed essere più concreti davanti. Dobbiamo farlo anche per regalare gioie ai nostri tifosi. Questo è il nostro obiettivo per il 2026“, ha spiegato.

Inter-Bologna: le probabili formazioni

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Bologna (4-2-3-1) Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.

Inter-Bologna: orario e dove vederla

Inter-Bologna, gara valida per la 18esima giornata della serie A, sarà l’ultimo incontro del turno, in programma alle 20.45 a San Siro. La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214), e in streaming sull’app di Dazn.