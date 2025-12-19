Supercoppa italiana 2025, Bologna in finale: Inter battuta ai rigori

Saranno Napoli e Bologna a giocarsi la finale della Supercoppa italiana. Nella seconda semifinale del mini torneo in corso a Riad i rossoblù hanno superato l’Inter per 4-3 dopo i calci di rigore (nei tempi regolamentari era finita 1-1). Prestazione poco brillante per i nerazzurri nei tiri dagli 11 metri, cui si è arrivati (come da regolamento) senza passare dai supplementari. Decisivi gli errori di Bastoni (parato), Barella (alto) e Bonny (parato). A segnare per gli uomini di Chivu sono stati solo Lautaro e De Vrij. Per il Bologna non hanno sbagliato Ferguson, Rowe e Immobile che ha portato gli emiliani in finale segnando l’ultimo rigore, confermandosi uno specialista nonostante la lunga assenza per infortunio. Gli errori sono stati di Moro (parato) e Miranda (alto). Per l’Inter il match sembrava essersi messo subito sui giusti binari: era il 5′ minuto quando Marcus Thuram (schierato in coppia con Bonny) portava in vantaggio in nerazzurri. Ma il Bologna non si è arreso e ha trovato il pari al 35′ con un rigore realizzato da Orsolini per un fallo di mano di Bisseck segnalato dal Var. Lo stesso Var, nella ripresa, ha portato alla revoca del penalty inizialmente assegnato all’Inter per un possibile fallo di Heggem su Bonny. Nell’altra semifinale, ieri, il Napoli ha superato per 2-0 il Milan. La finale è in programma lunedì 22 dicembre.