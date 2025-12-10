Champions League: la Juventus batte il Pafos, il Napoli affonda contro il Benfica

L’Italia in Champions League sorride a metà. La Juventus ha vinto 2-0 in casa contro il Pafos mentre il Napoli è stato sconfitto 2-0 a Lisbona dal Benfica. I bianconeri si sono imposti con le reti di McKennie e David e adesso, dopo sei giornate, salgono al 17° posto della classifica con nove punti. Gli azzurri campioni d’Italia, invece, hanno perso sotto i colpi di Rios e Barreiro. Per Giuseppe Conte adesso la strada verso la qualificazione agli ottavi si fa in salita: al momento sono al 23° posto con soli sette punti.

Champions League, il tabellino di Juventus-Pafos

Reti: 67’ McKennie (J), 73’ David (J).

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli (60’ Openda), Miretti (74’ Thuram), Cambiaso; Zhegrova (46’ Conceicao), Yildiz (84’ Cabal); David (74’ Adzic). A disposizione: Perin, Scaglia, Bremer, Kostic, Rugani, Joao Mario, Rouhi. Allenatore: Spalletti.

Pafos: Michail; Luckassen, David Luiz, Goldar (78’ Pileas); Bruno, Sunjic, Pepe, Orsic (78’ Jajà); Correia (89’ Langa), Dragomir (78’ Bassouamina); Anderson (62’ Quina). A disposizione: Gorter, Petrou, Dimata. Allenatore: Carcedo.

Arbitro: Gil Manzano.

Ammoniti: Sunjic (P), Locatelli (J).

Champions League, il tabellino di Benfica-Napoli

Reti: 20’ Rios (B), 49’ Barreiro (B).

Benfica: Trubin; Dedic, T. Araujo, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes (90+4′ Freitas), Barreiro (90+5′ J. Neto), Sudakov (76’ A. Silva); Ivanovic (76’ Pavlidis). All. Mourinho.

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema (46’ Politano), Rrahmani, Buongiorno (59’ Juan Jesus); Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera (46’ Spinazzola); Neres, Lang (74’ Lucca ); Hojlund. All. Conte.

Arbitro: Slavko Vincic.

Ammoniti: Lang (N), Dedic (B), Vergara (N).

Two wins in a row for Benfica 🦅#UCL pic.twitter.com/jV5wf6Oxg1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 10, 2025

I risultati di mercoledì 10 dicembre