Benfica-Napoli oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Torna in campo oggi 10 dicembre in Champions League il Napoli di Antonio Conte, reduce dalla convincente vittoria in campionato contro la Juventus, che ha riconsegnato agli azzurri la vetta della classifica di serie A. I partenopei vanno in trasferta in Portogallo, in casa del Benfica di Josè Mourinho. I portoghesi hanno disperatamente bisogno di punti, essendo fermi in classifica di Champions a quota 3. Anche il Napoli però non può permettersi passi falsi, visto che è a 7 punti, al 22esimo posto e ancora a rischio eliminazione. La zona playoff è a portata di mano ma gli uomini di Conte non possono permettersi passi falsi. Così come Mourinho, che nutre ancora speranze di rimonta: “Solo la matematica può darmi speranza”, ha detto in conferenza stampa.

🎙 José Mourinho na antecâmara do SL Benfica 🆚 SSC Napoli: «Só a matemática é que me pode tirar esperança»#SLBSSCN | #UCL pic.twitter.com/Ow9ILLvwDM — SL Benfica (@SLBenfica) December 9, 2025

Conte: “Un piacere incontrare Mourinho, è un vincente”

“Nuovo confronto con Mourinho? È sempre un piacere quando si incontrano le squadre di Josè, stiamo parlando di un vincente, c’è poco da dire”. Così Antonio Conte, tecnico del Napoli, a Sky Sport alla vigilia del match di Champions col Benfica. “Sarà un piacere incontrare e salutare Mourinho”, ha aggiunto. “Sappiamo che affronteremo una squadra in salute come il Benfica in uno stadio caldo. Mi auguro che i ragazzi possano recuperare bene perché sappiamo che la gara sarà intensa”, ha aggiunto. “Dobbiamo recuperare le energie – ha proseguito – il Benfica è una buonissima squadra. Dovremo affrontarla con grande coraggio, sfrontatezza per uscire dal campo senza recriminazioni. Le condizioni della squadra? Questo è un momento in cui i calciatori stanno dimostrando grande senso di responsabilità. Hanno dato piena disponibilità. Quelli dell’ultima partita (con la Juve ndr) ci saranno tutti”.

Mourinho: “Napoli molto forte, Conte tra i migliori”

“Il fatto di conoscere bene il Napoli può aiutare ma questo non vuol dire che le loro qualità siano inferiori. È una squadra molto forte, ha vinto due scudetti in un brevissimo arco di tempo. In questo momento è una squadra che gioca in modo molto diverso rispetto all’inizio del campionato. Purtroppo per noi però è così, perché mi piace di più come giocano ora rispetto a prima”. Così Josè Mourinho, tecnico del Benfica, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions col Napoli. “Conte? Impossibile pensare che le sue squadre siano scarse, c’è una compattezza e una consapevolezza tattica di altissimo livello. Lui è molto esigente sul mercato, trova sempre il modo di costruire una rosa forte. Dal punto di vista della preparazione è uno dei più bravi”.

Benfica-Napoli: le probabili formazioni

Conte è ancora alle prese con le numerose assenze a centrocampo, potrebbe optare per Olivera in una posizione più avanzata. In avanti spazio a Lang accanto a Hojlund. Mourinho per l’attacco si affida a Pavlidis. Queste le probabili formazioni:

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedić, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis.

Trubin; Dedić, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis. Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang.

Benfica-Napoli: orario e dove vederla in tv

La partita è in programma questa sera alle 21 a Lisbona, Estadio da Luz. Il match sarà visibile in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video, in tv e streaming. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini, con l’ex centrocampista del Milan e della Nazionale Massimo Ambrosini per il commento tecnico.