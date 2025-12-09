Champions League, Inter-Liverpool 0-1: decide rigore di Szoboszlai nel finale

Un altro ko in Champions League per l’Inter. I nerazzurri cadono a San Siro contro il Liverpool nell’incontro valido per la sesta giornata della fase campionato. A decidere la sfida, il rigore di Szoboszlai a due minuti dal termine, concesso per una trattenuta di Bastoni su Wirtz. Padroni di casa costretti a due cambi in 30′ per gli infortuni di Calhanoglu e Acerbi. La formazione di Chivu, sconfitta dall’Atletico Madrid nel precedente turno, resta a quota 12 nel girone (quinto posto momentaneo) e viene agganciata proprio dai Reds.
Inter-Liverpool 0-1, il tabellino
Inter-Liverpool 0-1 (0-0 p.t.) – 88′ rig. Szoboszlai
Inter (3-5-2): Sommer; Bastoni, Acerbi (31′ Bisseck), Akanji; Dimarco (82′ Carlos Augusto), Mkhitaryan (82′ Sucic), Calhanoglu (11′ Zielinski), Barella, Luis Henrique; Thuram (82′ Bonny), Martinez. All. Chivu
Liverpool (4-3-3): Alisson; Robertson, van Dijk, Konate, Gomez (68′ Bradley); Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai; Ekitike, Isak (68′ Wirtz), Jones. All. Slot
Ammoniti: Bastoni, Mkhitaryan, Martinez (I); Jones, Ekitike (L)
Arbitro: Felix Zwayer (Germania)