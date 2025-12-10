Juventus-Pafos oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Torna in campo oggi 10 dicembre in Champions League la Juventus di Luciano Spalletti, reduce dalla brutta battuta d’arresto in campionato contro il Napoli. L’ostacolo non pare di più impegnativi, i ciprioti del Pafos, e potrebbe essere l’occasione per i bianconeri di rilanciarsi subito e uscire da un periodo complicato. Gli avversari non sono comunque da sottovalutare, essendo in questo momento a pari punti, a quota 6, proprio con i bianconeri nella classifica della Champions League.

Spalletti: “Zhegrova in campo dal 1′”

“Naturalmente qualche elemento cambierà. Per dire una cosa che può essere abbastanza importante, Zhegrova giocherà dall’inizio“. Lo ha annunciato il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro il Pafos. “L’altra settimana si era dovuto fermare in allenamento. Se si fanno i test non è in grandissima condizione, per cui anche lì i ragionamenti hanno una doppia faccia. Li metti in condizione di fare l’ultima mezz’ora che sicuramente farà bene, oppure lo usi finché va e poi lo sostituisci. E questa volta voglio fare così perché il ragazzo lo merita, si sta impegnando, ma ha avuto questo grosso problema e in questo momento i dati non lo danno in grandissima forma – ha spiegato -. Ma abbiamo cinque sostituzioni e ci si metterà mano dopo”.

Juventus-Pafos: le probabili formazioni

Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; Openda. Pafos (4-2-3-1): Michail; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Sunjic, Pepe; Correia, Dragomir, Orsic; A. Silva.

Juventus-Pafos: orario e dove vederla in tv

Juventus-Pafos, partita valida per la sesta giornata della fase campionato della Champions League, è in programma alle 21 all’Allianz Stadium. Il match sarà visibile in diretta in esclusiva su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213). Disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.