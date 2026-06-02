‘Blu notte’, il programma di Carlo Lucarelli sui misteri italiani torna dopo 14 anni: affronterà anche Garlasco

‘Blu notte’, il programma di Carlo Lucarelli dedicato ai misteri italiani irrisolti, tornerà in tv il prossimo autunno con una nuova stagione di puntate inedite. Lo apprende LaPresse. Un ritorno atteso 14 anni dagli appassionati del programma, le cui ultime due puntate inedite furono messe in onda nel settembre del 2012. Trasmesso la prima volta da Rai 2 nel 1998 e in seguito da Rai 3 dal 1999 al 2012, ‘Blu notte’ ha raggiunto complessivamente dodici stagioni, per un totale di 99 episodi.



Tra i delitti che verranno ricostruiti nella nuova stagione di ‘Blu notte’ ci sarà anche quello di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007. Per l’omicidio di Chiara Poggi, nel 2015 fu condannato a 16 anni di reclusione il fidanzato, Alberto Stasi. A seguito della riapertura delle indagini, però, la Procura di Pavia ha accusato del delitto Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.