Verona-Atalanta 3-1, prima vittoria in campionato per i gialloblù

Prima vittoria in campionato per l’Hellas Verona, che nel match serale del sabato della 14esima giornata di Serie A ha battuto l’Atalanta per 3-1 al Bentegodi. Vantaggio gialloblù al 28esimo con Belghali, raddoppio solo 8 minuti dopo con Giovane. Nella ripresa il 3-0 di Bernede su azione di contropiede. Accorcia le distanze Scamacca all’81esimo su un rigore fischiato per un fallo di mano di Bella-Kotchap, ma non basta. Tre punti preziosissimi in ottica salvezza per la squadra di Paolo Zanetti, che si porta a 9 punti, due in meno delle tre quartultime. Torna alla sconfitta invece la Dea dopo tre vittorie consecutive tra Champions League, campionato e Coppa Italia: la squadra di Palladino resta 12esima con 16 punti in classifica.
Verona-Atalanta 3-1, il tabellino
Verona-Atalanta 3-1 (2-0 p.t.) – 28′ Belghali (V), 36′ Giovane (V), 71′ Bernede (V), 81′ rig. Scamacca (A)
Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Nunez; Frese (90+2′ Valentini), Bernede, Al Musrati, Niasse (88′ Harroui), Belghali (90+2′ Kastanos); Mosquera (78′ Sarr), Giovane (88′ Oyegoke). All. Zanetti
Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossonou (46′ Kolasinac); Zappacosta (61′ Zalewski), Ederson (61′ Pasalic), de Roon, Bellanova; De Ketelaere (70′ Samardzic); Lookman, Krstovic (46′ Scamacca). All. Palladino
Ammoniti: Nelsson, Frese (V); De Roon (A)
Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia