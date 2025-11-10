Juric esonerato, non è più l’allenatore dell’Atalanta

Ora è ufficiale: dopo la sconfitta per 0-3 in casa contro il Sassuolo, Ivan Juric non è più l’allenatore dell’Atalanta. Lo ha comunicato il club bergamasco con una nota. “Ivan Juric è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojic e Michele Orecchio“. L’Atalanta “ringrazia Ivan Juric e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro“.
In pole Palladino per la successione
Per il dopo Juric in pole position c’è Raffaele Palladino, ex allenatore di Monza e Fiorentina.
I numeri di Juric all’Atalanta
Il tecnico croato paga un inizio di campionato molto inferiore alle aspettative sulla panchina dei nerazzurri di Bergamo: dopo 11 giornate di Serie A, la squadra ha raccolto solo 2 vittorie e ora si trova in 13esima posizione in classifica con 13 punti. L’ultimo successo è il 3-0 in casa del Torino lo scorso 21 settembre. In Champions, invece, l’Atalanta ha raccolto 7 punti in 4 partite ed è al 16esimo posto nella fase campionato, in piena zona playoff. Chiamato alla Dea per raccogliere il testimone del suo maestro Gian Piero Gasperini e proseguire sulla falsa riga del gioco che aveva portato l’Atalanta a vincere l’Europa League nel 2024, Juric non è riuscito nel suo compito e colleziona un’altra delusione.
Tutti gli esoneri di Ivan Juric
Quello contro l’Atalanta non è il primo esonero per Ivan Juric, le cui ultime esperienze in panchina si sono concluse male. Ecco tutti gli esoneri della sua carriera
- Stagione 2016/2017 – Genoa – Il 19 febbraio 2017, dopo una sconfitta contro il Pescara per 5-0 e aver ottenuto ottenuto solo 2 punti in 10 partite, Juric viene esonerato dalla guida tecnica del Genoa in Serie A. Con la squadra al 16esimo posto, viene sostituito da Andrea Mandorlini. Viene richiamato due mesi dopo e riesce a ottenere la salvezza.
- Stagione 2017/18 – Genoa – La sua seconda stagione sulla panchina del Grifone dura solo due mesi: esonerato il 5 novembre 2017 dopo una sconfitta nel derby contro la Sampdoria e il Genoa penultimo con 6 punti in 12 giornate. A sostituirlo, Davide Ballardini.
- Stagione 2018/19 – Genoa – Terzo anno, terzo esonero per Juric al Genoa. Il croato subentra a ottobre a Ballardini alla guida della squadra ma viene nuovamente sollevato dall’incarico il 7 dicembre dopo una sconfitta ai rigori in Coppa Italia contro la Virtus Entella. Il suo sostituto è Cesare Prandelli.
- Stagione 2024/25 – Roma – Arrivato dopo la cacciata di Daniele De Rossi, a settembre 2024, è stato esonerato dopo circa due mesi per mancati risultati. Bilancio: 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.
- Stagione 2024/25 – Southampton – A dicembre 2024 Juric passa in Premier League come tecnico del Southampton, ultimo in classifica. I Saints retrocedono matematicamente con sette giornate d’anticipo e Juric, all’indomani, rescinde il contratto con la squadra. Non è tecnicamente un esonero, ma l’esperienza di Juric in Inghilterra è particolarmente negativa: con solo 4 punti in 14 partite, è il mister con la peggiore media punti nella storia della Premier.