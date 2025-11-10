Juric esonerato, non è più l’allenatore dell’Atalanta

Ora è ufficiale: dopo la sconfitta per 0-3 in casa contro il Sassuolo, Ivan Juric non è più l’allenatore dell’Atalanta. Lo ha comunicato il club bergamasco con una nota. “Ivan Juric è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojic e Michele Orecchio“. L’Atalanta “ringrazia Ivan Juric e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro“.

In pole Palladino per la successione

Per il dopo Juric in pole position c’è Raffaele Palladino, ex allenatore di Monza e Fiorentina.

I numeri di Juric all’Atalanta

Il tecnico croato paga un inizio di campionato molto inferiore alle aspettative sulla panchina dei nerazzurri di Bergamo: dopo 11 giornate di Serie A, la squadra ha raccolto solo 2 vittorie e ora si trova in 13esima posizione in classifica con 13 punti. L’ultimo successo è il 3-0 in casa del Torino lo scorso 21 settembre. In Champions, invece, l’Atalanta ha raccolto 7 punti in 4 partite ed è al 16esimo posto nella fase campionato, in piena zona playoff. Chiamato alla Dea per raccogliere il testimone del suo maestro Gian Piero Gasperini e proseguire sulla falsa riga del gioco che aveva portato l’Atalanta a vincere l’Europa League nel 2024, Juric non è riuscito nel suo compito e colleziona un’altra delusione.

Tutti gli esoneri di Ivan Juric

Quello contro l’Atalanta non è il primo esonero per Ivan Juric, le cui ultime esperienze in panchina si sono concluse male. Ecco tutti gli esoneri della sua carriera