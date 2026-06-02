Home > Sport > Tennis > Roland Garros 2026, Zverev batte Jodar e vola in semifinale

Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile. Tra le donne Andreeva-Koystuk la prima sfida dopo i quarti

Aleksander Zverev supera in tre set Rafa Jodar nei quarti e conquista la semifinale al Roland Garros. Il tedesco ha regolato il giovane spagnolo con il punteggio di 7-6 6-1 6-3. Giocherà contro il vincente dell’altro quarto di finale tra Mensik e Fonseca in campo in serata.

Tra le donne Andreeva-Koystuk la prima semifinale

Nel tabellone femminile la russa Mirra Andreeva ha superato la romena Sorana Cirstea in due set con il punteggio di 6-0 6-3 approdando in semifinale dove troverà Marta Kostyuk. L’ucraina ha vinto infatti il derby contro la connazionale numero 7 del seeding Elina Svitolina 6-3 2-6 6-2

Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio maschile

Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano la semifinale del torno di doppio maschile, vincendo per 6-7, 6-1, 7-6 contro la coppia formata dal ceco Petr Nouza e l’austriaco Neil Oberleitner. I due italiani tornano in semifinale a Parigi a due anni dall’ultima volta, nel 2024. Gli azzurri ora aspettano di sapere con chi si giocheranno l’accesso alla finale tra Granollers/Zeballos e Nys/Roger-Vasselin.