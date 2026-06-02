Flotilla, restano in carcere i due italiani detenuti in Libia

I due italiani partecipanti alla Flotilla di terra e trattenuti in Libia, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, sono apparsi martedì davanti al Procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. Il Console generale italiano a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai due italiani. È quanto fa sapere la Farnesina in una nota. La Farnesina, l’ambasciata d’Italia a Tripoli e il consolato generale a Bengasi continuano a seguire la vicenda in raccordo con le autorità locali al fine di consentire il rientro in Italia dei connazionali il prima possibile. Le famiglie dei due attivisti sono informate dello stato della detenzione e dei passi diplomatici effettuati per la tutela dei loro familiari.

Sei connazionali erano stati rimpatriati il 27 maggio

Sei componenti della delegazione italiana della ‘carovana di terra’ della Global Sumud Flotilla, che erano tra quelli fermati e trattenuti in Libia, erano rientrati in Italia il 27 maggio socrso. Ad attenderli all’aeroporto di Roma Fiumicino anche alcuni esponenti della Flotilla di mare arrivati la scorsa settimana. Gli attivisti, diretti a Gaza, erano stati fermati a Sirte. Il convoglio trasportava aiuti umanitari per la popolazione della Striscia di Gaza e stava cercando di raggiungere il territorio palestinese via terra.