Coppa Italia 2025-2026, le partite di oggi 4 dicembre. In campo Bologna, Lazio e Milan: orario, probabili formazioni e dove vederle in tv

Torna in scena oggi 4 dicembre la Coppa Italia 2025-2026 con altri due ottavi di finale. In campo il Bologna, che riceve il Parma al Dall’Ara nel derby emiliano, poi il big match Lazio-Milan. Le vincenti delle due partite si affronteranno poi nei quarti di finale. Sono già qualificate per i quarti Juventus e Atalanta, che si affronteranno a Torino, l’Inter, che attende la vincente di Roma-Torino, e il Napoli, dopo una rocambolesca vittoria ai rigori contro il Cagliari. I partenopei si confronteranno con la vincente di Fiorentina-Como.

Bologna-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla

Le prime a scendere in campo saranno le emiliane: Bologna-Parma è in programma alle 18. Il Bologna, campione in carica della competizione, punta a rialzarsi subito dopo l’inattesa battuta d’arresto in campionato, con la sconfitta per 3-1 in casa contro la Cremonese arrivata dopo 12 risultati utili consecutivi. La partita sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

Ecco le probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Sulemana; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga.

Parma (4-4-2): Guaita; Britschgi, Delprato, Troilo, Løvik; Bernabé, Estevez, Ordonez, Ondrejka; Benedyczak, Pellegrino.

Lazio-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

In serata toccherà poi al big match Lazio-Milan, in programma alle 21 all’Olimpico. Le due squadre si affrontano a pochi giorni dalla vittoria rossonera in campionato, con lo strascico di polemiche legate a un presunto rigore non dato ai biancocelesti. Anche questa partita sarà visibile in diretta in esclusiva su Italia 1. La diretta streaming sarà visibile su Mediaset Infinity.

Ecco le probabili formazioni: