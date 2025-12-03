Atalanta-Genoa 4-0 in Coppa Italia 2025/2026, nerazzurri ai quarti contro la Juventus

L’Atalanta si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia 2025/2026 grazie alla vittoria contro il Genoa, con un netto 4-0 alla New Balance Arena di Bergamo.
I nerazzurri allenati da Raffaele Palladino affronteranno ora la Juventus. Atalanta in vantaggio nel primo tempo al 19′ grazie a un colpo di testa vincente di Djimsiti su cross di Zalewski. La squadra di casa ha inoltre colpito due pali, prima con Pasalic di testa, poi con Maldini da punizione. Il figlio d’arte ex Milan (entrato al posto di Sulemana vittima di un infortunio muscolare) poco dopo si divora anche la rete del raddoppio. Genoa in dieci prima dell’intervallo. Al 36′ Fini stende al limite dell’area Bellanova e dopo un check del Var viene confermata l’espulsione.
Nella ripresa nonostante l’inferiorità numerica la squadra di De Rossi prova a reagire, ma al 54′ è ancora la Dea a colpire con un capolavoro di De Roon. Il centrocampista belga fulmina Siegrist con un esterno destro al volo dal limite dell’area, su assist di Maldini. Non paga la Dea nel finale trova anche il tris all’82 con Pasalic che in spaccata devia in rete un diagonale mancino strozzato da Scamacca. A chiudere i conti ci pensa in pieno recupero il 17enne ex di turno Ahanor, che firma di testa la rete del definitivo 4-0. La cura Palladino continua a dare i suoi frutti, con l’Atalanta che ottiene la terza vittoria di fila tra Champions, campionato e Coppa Italia.