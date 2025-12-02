Coppa Italia, Juventus-Udinese 2-0: bianconeri ai quarti di finale

L’autorete di Palma e il rigore di Locatelli fanno avanzare la squadra di Spalletti: ora la vincente di Atalanta-Genoa

La Juventus è la prima squadra qualificata per i quarti di Coppa Italia. All’Allianz Stadium, i bianconeri di Spalletti battono 2-0 l’Udinese, in una gara gestita con autorità e dominata in lungo e in largo. A sbloccare il match è un’autorete del classe 2008 Palma che per anticipare David, su cross di McKennie, batte in scivolata il proprio portiere Sava. I friulani non riescono mai a pungere in attacco e al 68′ Locatelli, entrato al posto dell’infortunato Gatti, non sbaglia dagli 11 metri un calcio di rigore assegnato dopo un richiamo dal Var per uno step on foot di Palma su Cabal sfuggito all’arbitro Fourneau. Ora per Spalletti c’è la vincente di Atalanta-Genoa.

La Juventus vince e guadagna un pass per i quarti di finale di #CoppaItaliaFrecciarossa 🎟️#JuveUdinese pic.twitter.com/0dDBsDzqBx — Lega Serie A (@SerieA) December 2, 2025

IL TABELLINO

JUVENTUS-UDINESE 2-0

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti (11′ st Locatelli), Kelly; Cambiaso, Miretti (29′ st Conceiçao), Koopmeiners, Cabal (29′ st Joao Mario); McKennie, Yildiz (39′ st Zhegrova); David (29′ st Openda). A disp.: Scaglia, Mangiapoco, Adzic, Kostic, Thuram, Rouhi, Pedro Felipe. All.: Spalletti

Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Solet (36′ st Kristensen), Palma; Ehizibue, Zarraga (14′ st Miller), Lovric, Atta (26′ st Ekkelenkamp), Zemura; Zaniolo (14′ st Bravo), Buksa (26′ st Gueye). A disp.: Nunziante, Okoye, Padelli, Goglichidze, Bayo, Kabasele, Camara, Modesto. All.: Runjaic

Arbitro: Fourneau

Marcatori: 23′ aut. Palma (J), 23′ st rig. Locatelli (J)

Ammoniti: Palma (U)

Espulsi: –

