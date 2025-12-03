Juventus, infortunio Gatti: lesione al menisco. Dovrà essere operato

Tegola per la Juventus: Federico Gatti ha subìto un brutto infortunio che, secondo gli approfondimenti radiologici, ha evidenziato una lesione del menisco mediale. Il club bianconero ha fatto sapere che è “necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni”. Il difensore di Rivoli, classe 1998, martedì sera, durante il match di Coppa Italia contro l’Udinese, è stato sostituito in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro.

Bollettino Medico | Le condizioni di Gatti — JuventusFC (@juventusfc) December 3, 2025

Il n°4 della Vecchia Signora questa stagione ha giocato 10 partite in Serie A, una in Coppa Italia, tre in Champions League e ha segnato due reti. La sua sarà sicuramente un’assenza pesante soprattutto in vista del big match di domenica sera contro il Napoli e del prossimo appuntamento di Champions, fondamentale in ottica playoff.

Tutti gli infortuni di Gatti

Per Gatti si tratta del secondo grosso infortunio in pochi mesi. Il 9 maggio scorso era rientrato in campo dopo 42 giorni di assenza a causa di una frattura al perone. Sempre nella stagione 2024-2025 si era fermato per quattro giorni a seguito di un affaticamento muscolare. Durante la scorsa annata è dovuto rimanere fermo per 46 giorni complessivi rinunciando a sei partite con la Juve. Nel 2023.2024, invece, aveva subìto “solo” una distorsione alla caviglia che lo ha fermato per poco meno di due settimane.

Federico Gatti è rimasto vittima dello stesso problema di Gleison Bremer, pilastro della difesa bianconera. Il brasiliano, a fine settembre, ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro che lo ha obbligato a operarsi e a un successivo lungo stop.