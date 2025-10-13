Bremer, l’infortunio è una tegola per la Juventus: ecco quanto rischia di restare fuori

Tegola per la Juventus: il club bianconero perde il pilastro della sua difesa, Gleison Bremer, per infortunio. In una nota, la società di Torino scrive che “questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery–Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva“.

Bollettino medico | Intervento al ginocchio per Gleison Bremer — JuventusFC (@juventusfc) October 13, 2025

Quanto resterà fuori Bremer

La Juventus non ha reso nota la tempistica per il rientro in campo del difensore centrale brasiliano, ma lo stop dovrebbe essere compreso tra uno e due mesi.

Quando si è infortunato Bremer

Le condizioni di Bremer avevano destato preoccupazione nel match dello scorso 27 settembre della Juventus contro l’Atalanta, finito 1-1. Il brasiliano aveva chiesto il cambio al 76′ minuto per un fastidio al ginocchio sinistro, già operato in passato. Nel post partita erano arrivate parole rassicuranti da parte del mister juventino Igor Tudor, ma Bremer era stato costretto a saltare i match successivi, compresa la sfida contro il Milan di domenica 5 ottobre.

Il precedente stop di Bremer

Non si tratta del primo infortunio rilevante per Gleison Bremer: lo scorso anno infatti il 28enne ex Torino aveva totalizzato solo 6 partite in campionato e 2 in Champions League con la maglia bianconera, dato che il 2 ottobre una grave lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro lo aveva costretto a chiudere in anticipo la stagione.