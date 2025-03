Il difensore bianconero si è fratturato il perone durante il match contro il Genoa

Brutto infortunio per Federico Gatti. La Juventus dovrà fare a meno del difensore per un lungo periodo. Gatti, uscito durante il primo tempo della gara contro il Genoa a seguito di un forte trauma contusivo alla gamba sinistra, questa mattina è stato sottoposto presso il J | medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami radiologici eseguiti hanno evidenziato la presenza di una frattura composta della diafisi del perone. Lo rende noto il club bianconero.

Gatti: “Infortunio non mi fermerà, resterò vicino a compagni”

“Gli esami hanno rilevato una microfrattura del perone. Sicuramente non mi fermerà neanche questo e farò di tutto per rientrare prima possibile. Grazie per i tanti messaggi che, ognuno di voi, mi ha mandato. Ora cercherò di stare più vicino possibile ai miei compagni in questo momento così importante della stagione”. Così sui propri profili social il difensore della Juventus, Federico Gatti, facendo riferimento al suo infortunio. Nel match di sabato contro il Genoa, il bianconero ha subito la frattura composta della diafisi del perone. Uno stop che lo terrò lontano dai campi per un mese circa.

