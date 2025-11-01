Fiorentina e Pradè si separano, risolto il contratto con il direttore sportivo

La Fiorentina e Daniele Pradè si separano. Lo comunica il club affermando che la decisione è stata presa “di comune accordo”. La società, a partire dal presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il direttore generale Alessandro Ferrari “ringraziano sentitamente il direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità”. “A Daniele – le parole del presidente e sua moglie Catherine – auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”.

ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè.



Comunicato ufficiale: https://t.co/aZFTyYWKvb pic.twitter.com/82DgxMbHQ1 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 1, 2025

Tutti i club di Pradè

Il direttore sportivo, nato a Roma nel 1968, era legato alla Viola dal 2019 e lascia dopo sei anni. In precedenza aveva fatto parte delle dirigenze di Udinese, Sampdoria e Roma. Inoltre aveva avuto un’altra parentesi con la Fiorentina dal 2012 al 2016.

Fiorentina 2019-2025 direttore sportivo

2019-2025 direttore sportivo Udinese 2018-2019 direttore tecnico

2018-2019 direttore tecnico Sampdoria 2016-2018 direttore tecnico

2016-2018 direttore tecnico Fiorentina 2012-2016 direttore sportivo

2012-2016 direttore sportivo Roma 2004-2011 direttore sportivo

2004-2011 direttore sportivo Roma 2000-2004 dirigente

Il momento no della Fiorentina

Il clima a Firenze non è molto sereno. La squadra, guidata da Stefano Pioli, non ha iniziato bene il campionato. Al momento, dopo nove giornate, è penultima con soli quattro punti: troppe sconfitte e pareggi e nemmeno una vittoria. L’ultima batosta è stata quella a San Siro contro l’Inter, match perso 3-0 dopo un primo tempo di equilibrio. A sorridere per ora è solo la classifica della Conference League dove il club italiano è primo a punteggio pieno dopo due partite.