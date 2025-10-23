La Fiorentina si impone con un netto 3-0 in casa del Rapid Vienna, in una gara valida per la seconda giornata della fase campionato di Conference League. I gol viola portano la firma dopo 9′ di Cher Ndour, al 48′ il raddoppio di Edin Dzeko e al 95′ è Albert Gudmundsson a firmare il tris in contropiede su assist di Kouadio. Seconda vittoria in due partite per la squadra di Pioli, prima a punteggio pieno, che riscatta in Europa le difficoltà affrontate fin qui in campionato.
Conference League, Rapid Vienna-Fiorentina 0-3: riscatto viola
I toscani sorridono in Europa dopo la crisi in campionato