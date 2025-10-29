Serie A, Inter-Fiorentina 3-0, i nerazzurri agganciano il Milan

La squadra di Chivu si impone con doppietta di Calhanoglu e gol di Sucic. 0-0 tra Bologna e Torino

L’Inter travolge 3-0 la Fiorentina nel match valido per la nona giornata di Serie A e affianca il Milan al secondo posto in classifica con 18 punti, a meno tre dalla coppia Napoli-Roma in vetta. A San Siro dopo un primo tempo equilibrato i nerazzurri sbloccano il risultato al 21′ della ripresa con Calhanoglu, per poi raddoppiare cinque minuti più tardi con la prima rete in nerazzurro di Sucic, che si libera elegantemente in area e batte De Gea. Nel finale, al 43′, ancora Calhanoglu cala il tris su calcio di rigore. La Fiorentina resta così al penultimo posto in classifica con 4 punti e ancora zero vittorie in campionato: la posizione in panchina di Stefano Pioli è sempre più in bilico.

(Photo by Tano Pecoraro/Lapresse)

0-0 tra Bologna e Toro. La Cremonese espugna Marassi

Nella sfida del Dall’Ara termina invece 0-0 tra Bologna e Torino. Gli emiliani, al secondo pareggio di fila, salgono a quota 15 punti agganciando la Juventus al quinto posto, i granata invece infilano il terzo risultato utile consecutivo e salgono a quota 12, affiancando l’Udinese. Colpo esterno della Cremonese, che batte 2-0 in trasferta il Genoa al ‘Ferraris’. Decisiva la doppietta di Bonazzoli, a segno al 3′ del primo tempo e al 4′ della ripresa. Prosegue l’ottimo momento del Como, che in uno dei match delle 18, batte 3-1 in casa il Verona e sale momentaneamente al quarto posto con 16 punti. Douvikas sblocca il risultato al 9′, Serdar pareggia i conti al 25′. Nella ripresa la squadra di Fabregas si riporta avanti al 17′ con Posch per poi chiudere la partita in pieno recupero con Vojvoda, al 92′.

La classifica di serie A

La classifica di Serie A dopo gli incontri di mercoledì validi per la nona giornata di campionato. Napoli e Roma 21 punti; Inter e Milan 18; Como 16; Bologna e Juventus; Cremonese 14; Atalanta 13; Udinese e Torino 12; Lazio 11; Sassuolo 10; Cagliari 9; Parma 7; Lecce 6; Verona 5; Pisa e Fiorentina 4; Genoa 3.Lazio, Sassuolo, Cagliari e Pisa con una partita in meno