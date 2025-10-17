Roma-Inter, sabato 18 ottobre 2025: orario, dove vederla in tv, pronostico e probabili formazioni

Roma-Inter è l’anticipo di lusso di sabato 18 ottobre 2025 della 7ª giornata del campionato di Serie A. Dopo la sosta delle nazionali, che ha visto la vittoria dell’Italia su Israele e la matematica qualificazione ai playoff per i Mondiali 2026, torna il campionato con il big match dello Stadio Olimpico tra la squadra di Gasperini e i nerazzurri allenati da Chivu.

Come ci arriva la Roma

Da Trigoria nei giorni scorsi sono arrivate buone notizie per Gian Piero Gasperini, che finalmente riabbraccia il nuovo acquisto Leon Bailey dopo che l’attaccante giamaicano si era infortunato nel primo allenamento dopo il suo arrivo dall’Aston Villa. Da oggi il calciatore è parzialmente tornato in gruppo e potrebbe anche spuntare la sua prima convocazione contro i nerazzurri. Per quanto riguarda invece il lungodegente Angeliño, lo spagnolo risulta essere affetto da bronchite asmatica e ha svolto lavoro differenziato. La Roma viene dalla vittoria di Firenze che ha consolidato il primo posto in classifica in coabitazione con il Napoli, frutto di 5 vittorie nelle prime 6 partite del campionato.

Come ci arriva l’Inter

I nerazzurri vengono dalla vittoria in casa contro la Cremonese per 4-1, trascinati dalla straordinaria prestazione di Bonny. E proprio il giovane attaccante, arrivato in estate dal Parma, potrebbe essere al fianco di Lautaro Martinez in attacco per sostituire l’infortunato Thuram. In settimana, ad Appiano si è fermato Matteo Darmian: gli esami strumentali a cui si è sottoposto presso l’Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni – comunica la società nerazzurra – saranno rivalutate giorno per giorno.

Totti: “Contro l’Inter con l’elmetto”

“Nessuno poteva pensare alla Roma in vetta, in verità. E allora è una gara che diventa importante per tutte e due le squadre, per capire a che punto sono davvero”. Così Francesco Totti nel corso di una intervista al Corriere della Sera gioca in anticipo il big match di questo weekend in Serie A. “Io dico che l’Inter è la squadra più elegante della serie A, mi piace come si muovono i giocatori in campo, sanno fare tutto. La Roma in queste prime partite ha dimostrato un’anima da battaglia. E quello servirà sabato. Gasperini avrà bisogno dell’elmetto, ci sarà da battagliare”, ha aggiunto. Sui protagonisti più attesi all’Olimpico. “Sarà banale, ma penso a Lautaro da una parte e Dybala dall’altra. Sono i due che possono spostare il risultato. Solo che uno dei due gioca sicuramente mentre l’altro non si sa. Ma se devo indicare un nome, io punto su un altro giocatore”, ha detto Totti che non si sbilancia su una Roma in corsa per lo Scudetto. “Aspettiamo, siamo ancora all’inizio della stagione, piano con i giudizi definitivi. Spero in un… red carpet lunghissimo per la Roma. Se Gasperini dovesse restare tra le prime anche in primavera, a 7-8 partite dalla fine, allora ci sarebbe da divertirsi. Ma sì, la squadra ha tutto per puntare almeno alla qualificazione in Champions League“, ha concluso. La Roma ha celebrato il primo gol in Europa in maglia giallorossa del Capitano, 30 anni fa contro l’Aalst, con un post sui propri canali social.

Marotta: “Chivu scelta lungimirante

“Da alcuni mesi abbiamo accolto con entusiasmo Cristian Chivu come nuovo allenatore della Prima Squadra. Questa è stata una scelta lungimirante allineata con il nostro focus sull’innovazione – ha dichiarato il presidente dell’Inter Beppe Marotta nel suo discorso in occasione dell’assemblea degli azionisti del club nerazzurro – sulla valorizzazione dei giovani talenti e sulla continuità nel percorso strategico di ringiovanimento della rosa. Siamo certi che Cristian saprà guidare la squadra con passione e competenza. Da quanto abbiamo visto in questo inizio di stagione, mi pare che sia stata una scelta eccellente”. Marotta ha quindi ricordato che la squadra “sta giocando sempre meglio di partita in partita e ha collezionato tre vittorie consecutive nelle ultime tre gare di campionato. Inoltre, abbiamo iniziato la nuova Champions League a punteggio pieno dopo due partite. Questi risultati confermano la forza e la competitività del gruppo e ci danno ulteriore fiducia per il prosieguo della stagione”. “Abbiamo accolto nuovi giocatori che si sono integrati in un gruppo forte e coeso, mantenendo intatto il nucleo della rosa. I nuovi innesti sono coerenti con le linee guida che ci siamo dati all’inizio della fase di campagna trasferimenti e che abbiamo condiviso con la Proprietà”, ha aggiunto.

Roma-Inter, chi è l’arbitro

La partita sarà arbitrata da Davide Massa della sezione di Imperia, con lui gli assistenti Meli e Cecconi, quarto uomo sarà Feliciani. Var e AVar saranno Meraviglia e Abisso.

Il pronostico di Roma-Inter

Roma e Inter sono in striscia positiva da 3 partite in campionato, ma la Roma non batte i nerazzurri all’Olimpico dal 2016, una tendenza che sembra confermarsi anche in questo match, almeno per gli esperti di Sisal, che favoriscono la squadra di Chivu a 2,25, contro il 3,40 per il successo dei capitolini e il 3,10 del pareggio. Si affrontano da un lato la migliore difesa del campionato, quella romanista con appena 2 reti subite, e dall’altro l’attacco più prolifico, quello interista con 17 reti all’attivo. Gli esperti Sisal si aspettano una gara in cui entrambe andranno a segno, opzione a 1,80, ma poco spettacolare, con l’Under 2,50 che a 1,70 prevale sull’Over, a 2,10. In splendida forma Matías Soulé, il giallorosso è reduce da 2 gol e 2 assist nelle ultime 3 gare, e potrebbe essere ancora protagonista, con la rete a 4,50. Sponda Inter, occhio al solito Lautaro Martinez, 4 reti nelle ultime 3 partite, in gol a 2,75, che sarà affiancato da Bonny: la marcatura nella sfida contro la Roma dell’ex Parma è a 3,50.

Le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1)

Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson

All. Gianpiero Gasperini

Inter (3-5-2)

Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Bonny

All. Cristian Chivu

Roma-Inter 2025, orario e dove vederla

Il match Roma-Inter è in programma sabato 18 ottobre 2025 allo Stadio Olimpico di Roma alle 20.45. La partita sarà visibile in streaming sulle piattaforme Dazn, Sky Go e Now Tv. In tv la partita sarà trasmessa sui canali di Sky Sport, solo per gli abbonati.

La classifica della Serie A alla 6ᵃ giornata