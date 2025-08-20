Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 20 agosto 2025

Ultima ora

Calciomercato, le notizie di oggi 20 agosto 2025 – La diretta

Calciomercato, le notizie di oggi 20 agosto 2025 – La diretta
Leon Bailey, nuovo giocatore della Roma. Foto da X AS Roma
LaPresse
LaPresse

Le notizie di mercato di oggi

Calciomercato, tutte le notizie intorno al mondo del calcio
Le news di calciomercato di oggi, 20 agosto 2025, e tutte le notizie che ruotano attorno al mondo del pallone.
Inizio diretta: 20/08/25 10:00
Fine diretta: 20/08/25 23:00
Nike Control pallone ufficiale Serie A de B femminile 2025-26

Sarà Nike Control il pallone che accompagnerà la Serie A Women e la Serie B Femminile nella stagione 2025-26. Il pallone ufficiale, che scenderà in campo con le calciatrici anche in Serie A Women’s Cup, Coppa Italia e Supercoppa, farà il suo debutto nel weekend tra il 22 e il 24 agosto nella prima giornata della Serie A Women’s Cup. Nike Control è progettato con la tecnologia Omnisculpt, attraverso la quale le scanalature incise nell’involucro consentono all’aria di circolare intorno alla palla, garantendo un volo più preciso.Il pallone, con certificazione FIFA quality pro, è composto da quattro pannelli, con saldatura a fusione e cucitura sfalsata: un metodo moderno che riduce la lunghezza delle cuciture, consentendo di ottenere punti di impatto ottimali e un tocco perfetto. La grafica è ad alte prestazioni, con il colore a contrasto che consente alla palla di mantenere un alto livello di prestazioni visive. Il posizionamento studiato dell’inchiostro ACC/3D aggiunge infine aderenza, migliorando le proprietà aerodinamiche. 

Lukaku: "Gli infortuni fanno parte del gioco"

“Grazie a tutti per i messaggi di questi ultimi giorni. Apprezzo davvero il vostro supporto. Queste cose succedono e gli infortuni fanno parte del gioco. Grazie a Dio mi sento bene e resto positivo, non importa cosa accadrà. Ci vediamo presto”. Così, in una storia sul proprio profilo Instagram l’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, nel ringraziare i tifosi per i loro messaggi dopo la lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. L’infortunio terrà fuori il belga per diversi mesi.

Roma, ufficiale Leon Bailey dall'Aston Villa
Leon Bailey

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Leon Bailey dall’Aston Villa. L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto”. Così la Roma in una nota. “Classe 1997, Bailey è il primo calciatore giamaicano della storia giallorossa. Nato a Kingston, trasferitosi in Europa all’età di 13 anni, da professionista ha vestito le maglie di Genk, Bayer Leverkusen e Aston Villa. Di ruolo esterno offensivo, conta 377 presenze tra competizioni nazionali e internazionali con 76 gol segnati. Bailey ha scelto la maglia numero 31. “Benvenuto a Roma, Leon!”, si conclude la nota. 

© Riproduzione Riservata