Calciomercato, le notizie di oggi 20 agosto 2025 – La diretta

Sarà Nike Control il pallone che accompagnerà la Serie A Women e la Serie B Femminile nella stagione 2025-26. Il pallone ufficiale, che scenderà in campo con le calciatrici anche in Serie A Women’s Cup, Coppa Italia e Supercoppa, farà il suo debutto nel weekend tra il 22 e il 24 agosto nella prima giornata della Serie A Women’s Cup. Nike Control è progettato con la tecnologia Omnisculpt, attraverso la quale le scanalature incise nell’involucro consentono all’aria di circolare intorno alla palla, garantendo un volo più preciso.Il pallone, con certificazione FIFA quality pro, è composto da quattro pannelli, con saldatura a fusione e cucitura sfalsata: un metodo moderno che riduce la lunghezza delle cuciture, consentendo di ottenere punti di impatto ottimali e un tocco perfetto. La grafica è ad alte prestazioni, con il colore a contrasto che consente alla palla di mantenere un alto livello di prestazioni visive. Il posizionamento studiato dell’inchiostro ACC/3D aggiunge infine aderenza, migliorando le proprietà aerodinamiche.
“Grazie a tutti per i messaggi di questi ultimi giorni. Apprezzo davvero il vostro supporto. Queste cose succedono e gli infortuni fanno parte del gioco. Grazie a Dio mi sento bene e resto positivo, non importa cosa accadrà. Ci vediamo presto”. Così, in una storia sul proprio profilo Instagram l’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, nel ringraziare i tifosi per i loro messaggi dopo la lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. L’infortunio terrà fuori il belga per diversi mesi.
“L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Leon Bailey dall’Aston Villa. L’operazione si conclude in prestito con diritto di riscatto”. Così la Roma in una nota. “Classe 1997, Bailey è il primo calciatore giamaicano della storia giallorossa. Nato a Kingston, trasferitosi in Europa all’età di 13 anni, da professionista ha vestito le maglie di Genk, Bayer Leverkusen e Aston Villa. Di ruolo esterno offensivo, conta 377 presenze tra competizioni nazionali e internazionali con 76 gol segnati. Bailey ha scelto la maglia numero 31. “Benvenuto a Roma, Leon!”, si conclude la nota.