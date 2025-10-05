Fiorentina-Roma 1-2, rimonta giallorossa con Soulé e Cristante

La Roma espugna il Franchi di Firenze nel match valido per la sesta giornata di Serie A e si porta provvisoriamente in testa alla classifica con 15 punti. Match di grande sostanza per i giallorossi che rimontano dopo lo svantaggio iniziale siglato da Moise Kean con una grande conclusione. Ma Soulé non è da meno e al 22′ trova a sua volta un gran tiro che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Al 30′ il raddoppio è firmato da Cristante, abile a inserirsi di testa su un corner e a bruciare De Gea sul primo palo. La Fiorentina può recriminare per un palo di Kean e una clamorosa traversa di Piccoli. La sconfitta apre ufficialmente la crisi dei viola, che ancora cercano la prima vittoria in questa stagione di Serie A.

Fiorentina-Roma 1-2, il tabellino

Fiorentina-Roma 1-2 (1-2 pt): 14′ Kean (F), 22′ Soulé (R), 30′ Cristante (R)

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Pablo Mari (75′ Comuzzo), Ranieri; Dodo (81′ Fortini), Nicolussi Caviglia, Mandragora (75′ Dzeko), Gosens; Gudmundsson (46′ Piccoli), Fazzini (67′ Ndour); Kean. Allenatore: Pioli

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley (81′ El Aynaoui), Cristante, Koné, Tsimikas (67′ Rensch); Soulé (81′ Ziolkowski), Baldanzi (58′ Pellegrini); Dovbyk (58′ Dybala). Allenatore: Gasperini

Ammoniti: Gudmundsson, Pioli, Pablo Mari (F); Cristante, Tsimikas, Wesley (R)

Arbitro: Andrea Colombo di Como