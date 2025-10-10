Estonia-Italia: orario, formazioni e dove vederla

Meno un giorno al match Estonia-Italia, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli azzurri scendono in campo nella Le Coq Arena di Tallin alle 20.45 di sabato 11 ottobre. Si tratta della settima giornata della fase a gironi, la prima di quattro partite fondamentali per il ct Rino Gattuso.

L’esito di questo incontro e dei seguenti con Israele (che la Fifa ha deciso di non sospendere nonostante il parere favorevole della Uefa), Moldavia e Norvegia, ci dirà quale sarà il destino della Nazionale e se riuscirà a prendere parte ai Mondiali in programma il prossimo anno in Stati Uniti, Messico e Canada. Per accedere alla competizione l’Italia – assente dal 2014 – deve vincere tutte le partite e segnare più gol possibili.

La classifica del gruppo I

Al momento gli azzurri sono secondi nel gruppo I con nove punti, davanti a Israele staccato solo per differenza reti. La Norvegia comanda la classifica a quota 15. Quarto e quinto posto, infine, sono occupati da Estonia (tre punti) e Moldavia (zero punti). Chi vince il girone si qualifica automaticamente ai Mondiali 2026 mentre chi arriva secondo dovrà affrontare i play-off.

Norvegia 15 punti – 21 differenza reti Italia 9 punti – 5 differenza reti Israele 9 punti – 4 differenza reti Estonia 3 punti – -8 differenza reti Moldavia 0 punti – -22 differenza reti

Estonia-Italia: la formazione di Gattuso

Per capire quale sarà la formazione titolare bisognerà aspettare l’allenamento di domani. Sicuramente in porta ci sarà Donnarumma; difesa a quattro con Bastoni, Calafiori, Di Lorenzo e Dimarco; centrocampo con Barella e Tonali e attacco affidato a Kean e Retegui. Dubbi sugli esterni considerate le assenze di Politano e Zaccagni, infortunati.

Dove vedere la partita in tv

Il match Estonia-Italia si può vedere in diretta e in chiaro su Rai1 e in streaming su RaiPlay. Le altre partite delle qualificazioni ai Mondiali 2026 si possono seguire su Sky Sport, SkyGo e NOW Tv.