Italia al Mondiale 2026, cosa devono fare gli azzurri per qualificarsi

Vincere le prossime partite, fare tanti gol e subirne il meno possibile. Questi sono gli obiettivi che la Nazionale di Rino Gattuso deve perseguire affinché si qualifichi direttamente al Mondiale 2026 di calcio. Nel match di ieri sera contro Israele l’Italia ha rischiato ma alla fine ha ottenuto una vittoria fondamentale: 5-4 il punteggio finale con il gol partita di Sandro Tonali arrivato al 91′.

Gli azzurri ora sono secondi in classifica, con nove punti, a -3 dalla Norvegia (a quota 12) e a pari punti con Israele che però è in terza posizione a causa della differenza reti. Questo aspetto continuerà a essere fondamentale anche nei prossimi incontri, specialmente negli scontri diretti con la formazione di Ben Shimon e con quella di Ståle Solbakken.

I criteri in caso di arrivo a pari punti

In caso di arrivo a pari punti, gli aspetti decisivi per la qualificazione diretta saranno: differenza reti generale, gol fatti nel girone, punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, gol fatti negli scontri diretti, gol fatti in trasferta negli scontri diretti.

Rischio play-off

Se, invece, la formazione di Gattuso dovesse chiudere il girone da seconda classificata allora sarebbe costretta ad affrontare i play-off. Da terza classificata sarebbe automaticamente fuori dai giochi.

Verso il Mondiale 2026: il calendario della Nazionale

La nazionale ha davanti a sé altri quattro appuntamenti cruciali:

Estonia-Italia, 11 ottobre 2025, ore 20.45 a Tallin

Italia-Israele, 14 ottobre 2025, ore 20.45 a Udine

Moldavia-Italia, 13 novembre, ore 20.45 a Chișinău

Italia-Norvegia, 16 novembre, ore 20.45 a Milano

La classifica del Gruppo I