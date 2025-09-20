Serie A, domani Lazio-Roma: dove vederla, probabili formazioni e precedenti

Grande attesa per il derby della Capitale, uno degli appuntamenti più attesi della Serie A, che andrà in scena domani, domenica 21 settembre 2025, alle ore 12:30 allo stadio Olimpico. La sfida tra Lazio e Roma, valida per la quarta giornata del campionato, promette emozioni e tensione, come da tradizione. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con il desiderio di riscatto dopo le sconfitte subite nel turno precedente.

Dove vedere Lazio-Roma in TV e streaming

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, disponibile per gli abbonati tramite app su smart TV, smartphone, tablet e PC. Per chi dispone dell’abbonamento Sky/DAZN, è possibile seguire la partita anche sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky)

Probabili formazioni

In casa Lazio, sono in dubbio le condizioni di Rovella e Castellanos, con un ballottaggio che potrebbe influenzare la formazione titolare e vedere dal 1′ Cataldi e Dia. Per la Roma, Gasperini deve valutare le condizioni di Hermoso e Wesley, con possibili cambiamenti in difesa e a centrocampo: al loro posto potrebbero scendere in campo Celik e Rensch.

Lazio (4-3-3):

Portiere: Provedel

Difensori: Marusic, Romagnoli, Gila, Nuno Tavares

Centrocampisti: Guendouzi, Rovella, Belahyane

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Zaccagni

Roma (3-4-2-1):

Portiere: Svilar

Difensori: Celik, Mancini, Ndicka

Centrocampisti: Koné, Cristante, Angelino, Rensch

Trequartisti: Soulé, El Shaarawy

Attaccante: Ferguson

Ultimi precedenti: statistiche e record del derby di Roma

Domani andrà in scena il 163° derby di Roma in Serie A, con la Roma in vantaggio nel bilancio storico grazie a 58 vittorie contro le 42 della Lazio, mentre 62 incontri si sono chiusi in pareggio, il numero più alto di sempre per un derby nella storia della Serie A. Negli ultimi quattro confronti in campionato, i giallorossi sono rimasti imbattuti (2vittorie, 2pareggi), subendo un solo gol; l’ultima striscia simile risale al periodo tra aprile 2013 e dicembre 2016, quando la Roma evitò la sconfitta in otto derby consecutivi (5 vittorie, 3 pareggi).

La Lazio, invece, non ha perso nessuno degli ultimi otto derby casalinghi contro la Roma (4 vittorie, 4 pareggi), pareggiando però le ultime due sfide in casa. L’ultimo successo giallorosso in trasferta risale al 4 dicembre 2016, con un 2-0 firmato da Strootman e Nainggolan. Curiosamente, la Lazio ha vinto l’unico precedente derby giocato alle ore 12:30, il 30 aprile 2017, con un 3-1 firmato da Keita Baldé (doppietta) e Dusan Basta, mentre Daniele De Rossi segnò per la Roma: quella fu anche l’ultima partita di Francesco Totti in un derby di Roma.

Dal punto di vista recente, la Lazio ha registrato tre sconfitte nelle ultime quattro partite di campionato, una situazione che si era verificata solo due volte nelle ultime 50 stagioni. La Roma, invece, arriva al derby dopo aver perso l’ultimo match contro il Torino e non ha mai registrato due ko consecutivi in Serie A nel 2025.