Lazio-Roma, Gasperini: “Spero sia un derby sereno, violenza uccide sport”

A poche ore dal suo primo derby sulla panchina della Roma, il tecnico Gian Piero Gasperini ha rilasciato un’intervista a Dazn, parlando del Lazio-Roma e del significato della partita.

Derby di Roma, importanza e rivalità secondo il Gasp

“È una partita importante, particolare, alcuni dicono giustamente che è una partita a sé, per quello che si porta dietro nelle settimane successive. In città c’è questa grande rivalità. Quello che mi auguro è che sia un derby sì combattuto, dove tutti cercheranno di fare il massimo, ma rispetto agli ultimi derby che ci sia un po’ più serenità fuori, prima e dopo le partite. Che prevalga lo sfottò ma che si rimanga nei termini non della violenza, perché è qualcosa che uccide il Calcio”, ha dichiarato Gasperini.

Il confronto con Sarri tra rispetto e spettacolo

Il tecnico ha inoltre parlato del confronto con Maurizio Sarri: “Sarà bello incontrarci in questo derby di Roma, noi che ci affrontiamo da tanti anni, sempre con grande rispetto reciproco, sempre con la consapevolezza di incontrare un avversario difficile, una squadra organizzata, una squadra con dei concetti chiari. Mi auguro che venga fuori una partita molto bella per il pubblico, che possa onorare i concetti di entrambi gli allenatori”.

Le difficoltà del campionato

Commentando il campionato, Gasperini ha aggiunto: “Sarà difficile e molto più equilibrato dell’anno scorso. Tante squadre si sono rinforzate, non solo le prime, ma anche le immediate inseguitrici, anche la parte bassa della classifica ci ha fatto vedere squadre che renderanno la vita difficile a tutte”.

Il punto sulla Roma, tra lavoro e futuro

Infine, sul lavoro con la squadra, il tecnico torinese ha sottolineato: “Sono molto contento di come tutti hanno lavorato in questi primi due mesi, è stato importante stabilire un contatto efficace subito. Per me è sempre stato così, i risultati te li costruisci strada facendo. Inizialmente è difficile mettere degli obiettivi, man mano che metterai partite e capirai quanto miglioriamo noi e quanto sono forti gli avversari potrai avere idee più chiare”.