Israele-Italia, oggi 8 settembre la seconda di Gattuso: orario, formazioni e dove vederla

L’Italia di Rino Gattuso torna in campo questa sera contro Israele, in trasferta, per la sesta giornata di qualificazioni Uefa alla Coppa del mondo di calcio 2026. Un nuovo test, il secondo per il neo Ct, dopo la convincente vittoria contro l’Estonia per 5-0. Con la consapevolezza che anche stasera non si può sbagliare, se si vuole tenere accesa la speranza di qualificazione al Mondiale 2026 in America.

Israele-Italia: orario e dove vederla

L’Italia gioca in trasferta: il match si disputerà in Ungheria, a Debrecen, alle 20.45. La partita, come tutte quella della Nazionale, sarà trasmessa in Italia in diretta tv e in chiaro, su Rai1, e anche in streaming sulla piattaforma Raiplay. Tutte le altre partite di qualificazione ai Mondiali, inoltre sono trasmesse su Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo e NOW Tv.

Le probabili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni, il ct israeliano Ben Shimon dovrebbe schierare il tradizionale 5-4-1 con riferimento offensivo Turgeman. Alle sue spalle il temibile Gloukh, talento dell’Ajax. Tra gli azzurri, Gattuso, dopo la (necessaria) goleada all’Estonia con il 4-2-4, dovrebbe tornare al 4-3-3, anche questa sera con Kean e Retegui.

ISRAELE (5-4-1): Daniel Peretz; Dasa, Shlomo, Lemkin, Nachmias, Revivo; Biton, E. Peretz, Gloukh, Solomon; Turgeman. Ct. Ben Shimon.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Cambiaso; Barella, Locatelli, Tonali; Kean, Retegui, Politano. Ct. Gattuso

Le parole di Gattuso su Israele-Italia

Nei giorni scorsi il commissario tecnico, Gattuso, è stato al centro dell’attenzione per le sue affermazioni sul match: “Italia-Israele non si dovrebbe giocare? E’ una considerazione del sindaco di Udine, che rispetto. Io sono un uomo di pace e mi auguro che in tutto il mondo ci sia la pace. Fa male al cuore vedere civili e bambini che ci lasciano la vita, dopo però noi facciamo un altro mestiere“. Le parole di Gattuso erano arrivate in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano in vista degli impegni contro Estonia e Israele. “Israele è nel nostro girone, ci dobbiamo giocare”, aveva aggiunto il ct.